AP: Irácká jezídka už se nemusí bát Islámského státu, ale bojí se vrátit domů

Idlib (Sýrie) - Jezídka Rúzá Barakátová se nemůže zbavit děsu, i když její mučitelé z Islámského státu (IS) byli poraženi. Zajali ji v Iráku, když jí bylo 11 let, a stejně jako tisíce dalších jezídek ji zotročili. Porodila dítě ve třinácti a teď, když je jí 18 let, se bojí vrátit do rodného Sindžáru, protože ví, že ji její komunita nemusí přijmout, napsala agentura AP.

Barakátová se dostala do Sýrie, několikrát byla prodána a znásilněna. IS byl v Sýrii v roce 2019 poražen a mladá žena se od té doby snažila ukrývat. Po porážce bojovníků z IS se dostaly jejich manželky a děti většinou do táborů na severu Sýrie. Barakátová byla volná, ale domů nezamířila. "Nevím, jak bych mohla předstoupit před své lidi," řekla arabsky, jelikož rodný dialekt kúrmándží téměř zapomněla. Její věznitelé jí roky opakovali, že když se vrátí domů, nikdy ji tam nepřijmou.

Její příběh odráží potíže, jimž čelí mnoho jezídek. Špatně se vyrovnávají s tím, co zažily, a komunita jezídů není jednotná v tom, jak je přijmout.

"Co čekáte od dítěte, které bylo ve 12 letech znásilněno a rodilo ve třinácti? Po takovém zacházení a šoku v nic nevěří a nikam nepatří," řekl jeden z vůdců zaštiťující organizace jezídské komunity na severu Sýrie Farúk Tuzu. Barakátová je nyní v útočišti spravovaném Tuzuovou organizací a rozhovor poskytla krátce po zabití vůdce IS Ibráhíma Hášimího Kurajšího v Sýrii. Podle všeho měl velký podíl na zotročování jezídek. Barakátová si myslí, že jeho smrt neznamená nic.

IS dívku nejprve prodal Iráčanovi z Tall Afaru, který byl starší než její otec. Nutil ji, aby jeho manželku oslovovala matko. Pak byla prodána dál a IS jí nakonec dal na výběr - další prodej nebo přijetí islámu a sňatek s některým z jeho bojovníků. Zvolila to druhé a přijala za muže Libanonce, jehož pro ni vybrali. "Byl lepší než většina z nich," řekla o něm. Ve 13 letech porodila chlapce Húuda, žili v hlavním sídle IS, v Rakce. Její muž se na její žádost snažil zjistit něco o její rodině a našel sestru - ukázal jí její fotografii pořízenou na trhu v Rakce, kde se nabízely jako otrokyně jezídky.

Když se roku 2019 začala vláda IS hroutit, prchla rodina do syrského Dajr az-Zauru a pak do Baghúzu, v němž IS bojoval poslední bitvu. Vítězové nabídli ženám a dětem bezpečný odchod. Barakátová tehdy mohla říci, že je jezídka a dostala by se do bezpečí. Místo toho odešla s ostatními ženami z města pryč.

Mezi jezídy se dodnes pohřešuje 2800 žen a dětí, řekl Tuzu. Některé ženy kontakty přerušily a vybudovaly si život jinde, protože si myslí, že by byly po návratu zabity nebo by jim vzali děti. Jezídská komunita opravdu nutila ženy, které se vrátily do Sindžáru, dát děti k adopci. Tvrdili jim, že je přijmou rodiny syrských Kurdů, ale mnoho dětí končilo v sirotčinci.

Postoj jezídů k dětem otců z IS vyvolává v komunitě debatu. Tamní duchovní rada v roce 2019 rozhodla přijmout zpět všechny, kdo přežili krutosti IS. O pár dní později k tomu dodala, že se to netýká dětí narozených ze svazků s muži z IS. "Je to omyl a uznáváme to. Neumožnili jsme dětem zůstat s matkami," řekl k tomu Tuzu. Mnoho jezídek zůstalo v nechvalně známém táboře Húl s tisíci dalšími ženami a dětmi bojovníků IS.

Barakátová z Baghúzu uprchla do nedaleké vesnice, s pomocí stoupenců IS se dostala do Idlibu na severozápadě Sýrie a skončila v domě pro vdovy po bojovnících IS. Její muž zahynul v Baghúzu. O synovi, kterého už nemá, mluví nerada a její výpovědi se liší. V rozhovoru řekla, že byl zabit při útoku v Idlibu, při výslechu, že ho nechala v Idlibu, když odešla hledat práci. "Je to moc těžké, nechci o tom mluvit," řekla na žádost, aby to vyjasnila. Nakonec se dostala zpět do Dajr az-Zauru, našla si práci na trhu s oblečením a šetřila, aby mohla začít nový život v Turecku. Když ale čekala na hranici na převaděče, zatkla ji kurdská policie a několik dní ji vyslýchala.

"Snažila jsem se zatajit, že jsem jezídka," řekla. Tvrdila při výslechu, že je z Dajr az-Zauru a do Turecka chtěla kvůli léčbě. Pak jí ale vyšetřovatel ukázal na jejím telefonu fotografii ženy z trhu s jezídkami v Rakce a Barakátová přiznala: "To je má sestra," řekla.

Odvezli ji do chráněného domu v Bárzánu v provincii Hasaká, kde se jí ujala jezídská komunita. "Šokovalo mne, jak laskavě mne přijali," řekla. Na návrat do Sindžáru ještě není připravená. Zbytek její rodiny je buď po smrti nebo se pohřešuje. "K čemu se mám vrátit? Potřebuji čas," říká žena.