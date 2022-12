AP: Hračky už nejsou jen pro děti, jejich výrobci cílí i na dospělé

New York - Ve snaze ulevit si od stresu se Elizabeth Hulanicková během pandemie covidu-19 vrátila ke svým dětským hračkám. Spolu s kolegy si kupuje stavebnice firmy Lego a z kostiček si staví na kancelářském stole. Znovu si hraje i s inteligentní plastelínou a přiznává, že ji tvárná a hopsavá gumová hmota, která mění barvy, uklidňuje, píše agentura AP.

Více než dřív také Hulanicková souzní se svou panenkou jménem Samantha, kterou má vystavenou ve vitríně. Když byla malá, na vysněnou hračku, kterou dostala darem od matky, čekala celý rok. Dnes je pro ni připomínkou, že má být trpělivá.

"Asi to se mnou zůstane už navždycky. Pořád se musím v něčem vrtat, takže je asi lepší, abych zůstala u hraček, než se třeba stále dokola pokoušet o opravu auta," říká 37letá žena z obce Piscataway v americkém stát New Jersey.

Už dávno před pandemií nemálo dospělých probudilo své vnitřní dítě a vrátilo se k hračkám od Lega nebo ke sběratelským předmětům, které jim přinášejí útěchu. Podle Jima Silvera, editora webu TTP, který zveřejňuje recenze na hračky, nicméně stres způsobený zdravotnickou krizí tento trend ještě urychlil a umocnil.

Ačkoliv hrozba pandemie podle všeho opadla, výrobci hraček považují zájem dospělých o hračky za dlouhodobý a vytváří nové produkty, služby i webové stránky cílící na starší skupiny.

Trh s dětskými výrobky pro dospělé je značný. Věková skupina od 18 let výše se na tržbách hračkářského průmyslu ve Spojených státech podílela 14 procenty a byla druhou nejrychleji rostoucí skupinou po zákaznících od 12 do 17 let.

Na začátku letošního roku přidala kavárna American Girl Cafe, pojmenovaná po panenkách od společnosti Mattel, na své menu více jídel pro dospělé, jako jsou salát z kozího sýra a červené řepy a koktejly typu Aperol Spritz nebo Bloody Mary. Všimla si totiž, že jejími zákazníky jsou často dospělí bez dětí. Společnost Build-a-Bear, která prodává plyšáky, spustila loni webovou stránku určenou pro lidi starší 18 let. Prodává na ní například plyšového králíčka s malou plyšovou lahví vína v tlapce.

Společnost Lego od roku 2020 neustále zvyšuje počet produktů pro dospělé; nyní nabízí 100 sad pokrývajících témata od dobývání vesmíru po luxusní auta. "Pandemie tento trend určitě uspíšila, protože dospělí uvízli doma, kde neměli žádnou zábavu, ale zato spoustu času," uvádí za firmu proslavenou barevnými kostkami Genevieve Cruzová, podle které ale trend přetrvá i nadále.

Mezi nejoblíbenější hračky pro dospělé patří Lego stavebnice k filmovým sériím Hvězdné války či Harry Potter, měkoučcí plyšáci zvaní Squishmallows a figurky z dalších popkulturních franšíz, například od komiksového giganta Marvel, uvádí výzkumná společnost NPD Group.

Na tuto skupinu dospělých zacílil i provozovatel prodejen rychlého občerstvení McDonald's, který v říjnu uvedl na trh populární dětské menu Happy Meal, tentokrát však pro dospělé a s nostalgickými figurkami. Generální ředitel McDonald's Chris Kempczinski uvedl, že firma prodala polovinu zásoby sběratelských figurek během prvních čtyř dnů akce.