AP: Hlas Ameriky čelí pod novým vedením znepokojivým reformám

Washington - Michael Pack, nový šéf americké Agentury pro globální média (USAGM), která provozuje rozhlasové stanice jako Hlas Ameriky (VOA) či Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL), pokračuje i přes kritiku demokratů i republikánů v prosazování řady změn, jež zvyšují obavy o budoucnost těchto médií jako nezávislých poskytovatelů informací v cizině, píše agentura AP.

Pack již v polovině června po svém jmenování do čela USAGM vyvolal silné kontroverze tím, že odvolal šéfy RFE/RL, které mají sídlo v Praze, Rádia svobodná Asie, vysílání na Blízký východ (Middle East Broadcasting Network) a kanceláře pro vysílání na Kubu dohlížející na Radio Martí (Office of Cuba Broadcasting) a nadace Open Technology pro vývoj softwaru pro novináře.

Minulý týden pak pokračoval v personálních změnách v jednotlivých organizacích a nařídil také přezkoumání víz udělených zahraničním zaměstnancům těchto organizací, kteří jsou často klíčovými pracovníky s potřebnou jazykovou výbavou pro vysílání v řadě cílových zemí.

Podle některých zákonodárců Packovy kroky poškozují důvěryhodnost organizace a její schopnost poskytovat nezávislé informace po celém světě. Obávají se, že nový šéf organizaci promění v propagandistický nástroj administrativy prezidenta Donalda Trumpa. Podle jiných však Pack provádí pouze důležité a potřebné reformy, uvádí AP.

Ve středu propustil hlavní editorku Rádia svobodná Asie Bay Fangovou, kterou již dříve sesadil z pozice ředitelky stanice. Do čela nadace Open Technology pak jmenoval 78letého politika Jamese Millse z Jižní Karolíny, který nemá téměř žádnou relevantní zkušenost v oblasti, kterou se nadace zabývá.

Agentura se rovněž ve čtvrtek na twitteru chlubila tím, že ze svého sídla ve Washingtonu odstranila vlajky Severní Koreje a Íránu, čímž vyvolala otázky ohledně priorit nového vedení. "Ode dneška již nevlají vlajky režimů nepřátelských vůči Americe v chodbách USAGM, daňovými poplatníky placeném sídle mezinárodního vysílání USA," uvedla na twitteru společně se značkami #Amerika a #svoboda.

Pack je společníkem někdejšího Trumpova poradce Stevea Bannona a tvrdí, že provádí dlouho potřebné reformy. Bílý dům přitom začal kritizovat VOA na začátku letošního roku kvůli tomu, jakým způsobem informoval o pandemii covidu-19.

Demokraté se domnívají, že Pack chce prosazovat ve vysílání Trumpa namísto širších amerických hodnot a zájmů. Sedm senátorů, včetně čtyř republikánů Marca Rubia, Lindseyho Grahama, Susan Collinsové a Jerryho Morana, zaslalo Packovi 1. července dopis, ve kterém vyjadřovali obavy nad propouštěním a nad možnou politizací vysílání. Pack se v odpovědi bránil, že jej Senát do funkce potvrdil právě kvůli tomu, aby přijal potřebné změny a že bude nadále ctít chartu VOA a strategické cíle dalších agentur. "Prezident, americký lid a Senát mě vyzvali ke smělým a smysluplným změnám," uvedl v odpovědi. Zaměřuje se prý na manažerské problémy, které podle něj pronásledují USAGM a její instituce.

Republikánský předchůdce Packa Matt Armstrong však tvrdí, že například přezkoumávání víz zahraničních pracovníků lze vnímat jako svým způsobem výhrůžku. "Pack hledá způsob, jak ovlivnit výstupy VOA, aniž by do nich přímo zasahoval. Neobnovení víz by mohlo vést k tvrdým trestům pro některé reportéry a jejich rodiny včetně vězení či smrti," řekl Armstrong.