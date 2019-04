Quito - Ekvádorské úřady zadržely ve čtvrtek na letišti v metropoli Quito softwarového vývojáře původem ze Švédska, který je údajně blízkým spolupracovníkem zakladatele serveru WikiLeaks Juliana Assange. Agentuře AP to dnes pod podmínkou anonymity řekl ekvádorský činitel. Assange, který se od roku 2012 skrýval na velvyslanectví Ekvádoru v Londýně, byl ve čtvrtek z ambasády vyveden a zatčen.

Švédský vývojář Ola Bini byl zatčen, když se chystal odletět do Japonska. Policie podle agentury AP ho zadržela v rámci operace, jejímž cílem je zakročit proti osobám, které v posledních dnech vyhrožovaly odvetnými kroky proti ekvádorskému prezidentovi Lenínovi Morenovi. Právě Moreno nyní rozhodl o odebrání Assangeovi ekvádorského azylu.

Ministryně vnitra Ekvádoru María Paula Romová médiím dříve sdělila, že tamní úřady zadržely osobu, která je blízká Assangeovi a je klíčovým spolupracovníkem WikiLeaks. Zadržený podle ní čelí podezření ze spiknutí proti ekvádorské vládě. Další podrobnosti o případu ani totožnost zadrženého, neuvedla.

Zakladatel severu WikiLeaks se v roce 2012 uchýlil na ekvádorské velvyslanectví v Londýně, aby se vyhnul vydání do Švédska, které ho chce vyslechnout kvůli obvinění ze znásilnění z roku 2010. Assange vinu odmítá a Švédsko v roce 2017 případ odložilo. Stále mu ale hrozí postih za to, že se vyhýbal soudu. Na ambasádě Ekvádoru měl azyl díky bývalému levicovému prezidentovi této jihoamerické země Rafaelu Correaovi.

Londýnský soud Assange ve čtvrtek shledal vinným z porušení podmínek kauce a do dalšího stání u soudu vyšší instance 2. května ho poslal do vazby. Americké ministerstvo spravedlnosti ho zároveň obvinilo ze spiknutí za účelem získání tajných informací z vládních počítačů. Hrozí mu pět let vězení.

Na osobním blogu, který patří osobě se stejným jménem jako zadržený Ola Bini, o sobě muž píše, že je softwarovým vývojářem a pracuje v Quitu pro společnost Center for Digital Autonomy (Středisko pro digitální autonomii). Skupina se sídlem v Ekvádoru a Španělsku se zaměřuje na ochranu soukromí, bezpečnost a šifrování. O spolupráci s WikiLeaks se nezmiňuje.