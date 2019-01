New York - Jednoho dne možná bude koupě trouby, která pouze uvaří jídlo stejně obtížná jako nákup televize, která umožní jen přepínat kanály. Chytré produkty s připojením na internet se objevují v nabídce aut, ledniček, termostatů, hraček a především v nabídce zboží pro domácnosti. Letošní veletrh spotřební elektroniky (CES) v Las Vegas, který dnes otevírá své brány, předvede množství těchto produktů, včetně trouby, která synchronizuje recepty při vaření, a toalety, která se dá spláchnout hlasovým příkazem.

S každým dalším chytrým přístrojem v domácnosti ale mohou výrobci získat více detailů o každodenním životě jejich obyvatel. Některé pak mohou využít inzerenti, kterým pomohou lépe zaměřit reklamu.

"Je to decentralizovaný dohled," uvedl výkonný ředitel Centra pro digitální demokracii Jeff Chester. "Žijeme ve světě, kde jsme svázáni s internetovou službou, která tajně shromažďuje naše informace," citovala ho agentura AP.

Zatím se zdá, že spotřebitelé tyto přístroje vítají. Výzkumná společnost IDC odhaduje, že v roce 2022 se v celém světě prodá 1,3 miliardy chytrých přístrojů, dvakrát tolik než v roce 2018.

Firmy tvrdí, že tyto přístroje nevyrábějí pro šmírování, ale pro pohodlí. Amazon, Google a další podniky ale získané informace využívají k tomu, aby přizpůsobily své služby a reklamu.

Z nových výrobků, které se objeví na CES, například Whirlpool testuje troubu, která má okno s displejem. Stále je možné vidět, co je uvnitř, ale sklo také umožní zobrazit, kam třeba umístit krocana, aby se optimálně upekl. Trouba také může doporučit recepty na základě toho, kolik máme času. Může také pomoci koordinovat více receptů, aby se třeba nestalo, že přílohy budou nedovařené když se příliš zaměříme na hlavní jídlo. Vnitřní kamera pak umožní přiblížení, aby šlo i bez otevření dveří poznat, zda sýr na lasagních dostatečně zhnědl.

Chytrá toaleta Numi od společnosti Kohler pak dokáže pomocí hlasového příkazu zvednout nebo položit prkénko nebo spláchnout. Je to možné učinit i z aplikace. Toaleta je také vyhřívaná a může přehrávat hudbu nebo zprávy.

Spotřebitelé většinou tyto specifické vlastnosti nepožadují. Nicméně než byla vynalezena auta, lidé si také mysleli, že mohou žádat jen rychlejší koně. "Snažíme se být inovativní tam, kde si zákazníci neuvědomují, že to potřebují," uvedl mluvčí firmy Samsung Louis Masses.

Samsung má několik takových produktů, včetně ledničky s aplikací umožňující kontrolovat její obsah při nákupu v obchodě. Letošní novinkou je pračka, která pošle upozornění na chytrou televizi, takže při sledování oblíbeného pořadu dá vědět, že prádlo je již vyprané.

Letošní veletrh nabízí i další produkty s připojením na internet. Je to třeba rybářský prut, který sleduje polohu rybáře a který vytvoří internetovou mapu, z které zjistíte, kde jste toho nejvíce ulovili. Zubní kartáček, který doporučí, na které místo je potřeba se při čištění více zaměřit. A také osvěžovač vzduchu, který umožní zkontrolovat prostřednictvím aplikace v chytrém telefonu, jak to u vás doma voní.

Chester upozorňuje, že spotřebitelé většinou kupují chytré spotřebiče, protože mají dojem, že musejí držet krok se svými sousedy. Veškeré tyto vymoženosti se ale mohou stát silnou drogou, která pomůže lidem zapomenout na skutečnost, že jsou také špehováni.

Možná se zdá, že když někdo ví, co vaříme nebo máme v ledničce, tak je to neškodné. Ale pokud tyto údaje získá pojišťovna, může požadovat vyšší pojistné za nezdravé stravování, varuje Paul Stephens z organizace Privacy Rights Clearinghouse. Na základě konzumovaných potravin by také mohlo být možné odvodit etnický původ.

Trh s chytrými spotřebiči je sice zatím malý, ale zvetšuje se. Společnost Kohler odhaduje, že do několika let budou mít chytré spotřebiče na jejich celkových příjmech podíl deset procent. Zatím jsou tyto funkce omezené na prémiové modely, jako je toaleta za 7000 dolarů (157.000 Kč), časem se ale mohou objevit i v základní výbavě produktů, pokud půjdou dolů náklady.