AP: Celebrity pějí ódy na ledové koupele, vědecké ohlasy jsou opatrné

New York - Jedním z trendů, kterými v současnosti žijí sociální sítě, jsou celebrity i ostatní lidé, kteří se noří do ledové vody nebo koupou ve vaně naplněné kostkami ledu. Přísahají přitom, že jim toto počínání zlepšuje náladu, dodává energii, pomáhá hubnout či zmírňovat záněty. Vědci jsou ale v hodnocení takového počínání spíše opatrní, i když například ti čeští zjistili, že ponoření do studené vody může v krvi značně zvýšit koncentraci dopaminu, napsala agentura AP.

Nikdo nezpochybňuje přínos dlouhodobého otužování. Neoficiální výzkumy ukazují, že lidé, kteří se běžně koupou v chladné vodě, jsou méně nachlazení, a existují důkazy, že tyto koupele mohou zvýšit počet některých bílých krvinek a dalších látek bojujících proti infekcím. Není ovšem jasné, jestli může mít stejný účinek i příležitostné ponoření do ledové vody.

Kim Kardashianová zveřejnila svůj ponor na instagramu, Harry Styles na twitteru. Kristen Bellová říká, že ponořit se do studené vody je "brutální, ale psychicky povznášející". A Lizzo tvrdí, že jí ledová voda pomáhá mírnit záněty a její tělo se pak cítí lépe. Co si o tom ale myslí odborníci?

Doktor Will Cronenwett, vedoucí oboru psychiatrie lékařské školy Severozápadní univerzity, se poprvé zkusil ponořit do ledové vody před lety během návštěvy skandinávských přátel na ostrově v Pobaltí. Po sauně skočil na několik minut do ledově studené vody a zažil podle svých slov intenzivní a povzbuzující zážitek. "Měl jsem pocit, jako by mě někdo probodával stovkami milionů opravdu malých elektrických jehliček," řekl. "Cítil jsem se, jako bych byl silný a mocný, a byl schopný dokázat cokoli," dodal.

Ovšem studovat účinky ponoru do ledové vody s pomocí zlatého standardu v podobě kontrolních testů by podle jeho slov bylo dost náročné, protože vymyslet "placebo testy" pro ponoření do studené vody by bylo složité.

Existuje několik teorií o tom, jak toto počínání ovlivňuje psychiku. Doktor Cronenwett tvrdí, že ponoření do studené vody stimuluje tu část nervového systému, která řídí klidový nebo relaxační stav. To může zvyšovat pocity pohody. Stimuluje také tu část nervového systému, která reguluje stresovou reakci typu "bojuj nebo uteč".

Pravidelné koupele v ledové vodě mohou tuto reakci tlumit, což by lidem mohlo pomoci lépe zvládat další stresové situace v životě, ovšem to není prokázáno. "Musíte překonat svůj vlastní strach. Musíte sebrat odvahu a udělat to," řekl. "A když to konečně uděláte, máte pocit, že jste dosáhli něčeho smysluplného. Dosáhli jste cíle," dodal Cronenwett.

Čeští vědci zjistili, že ponoření do studené vody může zvýšit v krvi koncentraci dopaminu, jednoho z takzvaných hormonů štěstí vytvářených v mozku, o 250 procent.

Ale vysoké množství dopaminu je spojováno s paranoiou a agresivitou, uvádí fyziolog James Mercer, profesor na Arktické univerzitě v Norsku, který je spoluautorem nedávného vědeckého přehledu studií o ponoření do studené vody.

Ponoření do studené vody zvyšuje krevní tlak a zvyšuje zátěž srdce. Studie prokázaly, že pro zdravé lidi je to bezpečné a účinky jsou pouze dočasné. Pro lidi se srdečními potížemi však může být nebezpečné a někdy vede k život ohrožujícímu nepravidelnému srdečnímu rytmu, uvedl Cronenwett. Lidé s nemocným srdcem nebo s rodinnou anamnézou časných srdečních chorob by se proto měli poradit s lékařem.

Bylo prokázáno, že opakované ponory do studené vody během zimních měsíců zlepšují reakci těla na inzulín, hormon, který kontroluje hladinu cukru v krvi, poznamenal Mercer. To by mohlo pomoci snížit riziko cukrovky nebo udržet nemoc pod lepší kontrolou u lidí, kteří jí již trpí, ačkoli k prokázání této skutečnosti je třeba provést další studie.

Ponoření do studené vody také aktivuje hnědý tuk - tkáň, která pomáhá udržovat tělo v teple a pomáhá mu kontrolovat hladinu cukru a inzulínu v krvi. Pomáhá také tělu spalovat kalorie, což iniciovalo výzkum, jestli je ponoření do studené vody účinným způsobem hubnutí. Důkazy jsou ale zatím neprůkazné.

Neoficiální výzkumy naznačují, že lidé, kteří se běžně koupou v chladné vodě, jsou méně nachlazení, a existují důkazy, že tyto koupele mohou zvýšit hladinu některých bílých krvinek a dalších látek bojujících proti infekcím. Jestli může mít stejný účinek i příležitostné ponoření do ledové vody, není jasné.

Mezi největší nezodpovězené otázky patří: Jak moc musí být voda studená, aby měla nějaký přínos pro zdraví? A bude mít rychlé ponoření stejný účinek jako dlouhé plavání?

"Na otázku, jestli 'čím studenější, tím lepší', neexistuje odpověď," řekl Mercer. "Také záleží na typu reakce, o kterou vám jde. Některé se například projevují velmi rychle, například změny krevního tlaku... Jiné, jako například tvorba hnědého tuku, trvají mnohem déle."