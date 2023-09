AP: Bavorský kožedělník šije na Oktoberfest kožené kraťasy pro náročné klienty

Mnichov - Mnichovský svátek piva Oktoberfest pro jeho návštěvníky znamená popíjení zlatého moku a bujaré veselí, pro kožedělníka Klause Bensmanna představuje nové objednávky ze strany zákazníků, kteří se chtějí na Tereziánské louce předvést v tradičních kožených kraťasech s padacím mostem. Tento kus oblečení je už po staletí součástí pánského šatníku v Bavorsku, muži mívají Lederhosen pro každodenní nošení a pak pro slavnostní příležitosti, jako jsou svatby, oslavy dožínek nebo pro loveckou sezonu, napsala agentura AP.

Fotogalerie

V současné době si jde levnější verzi kožených kraťasů vyrobených v Číně objednat přes internet za méně než 100 eur (2450 korun). Pánové, kteří preferují klasiku, se objednávají u kožedělníka Klause Bensmanna, který jim Lederhosen ušije ručně na míru z hovězí kůže nebo jelenice. Čtyřiašedesátiletý Bensmann, který nosí brýle s kovovými obroučkami a má plnovous jako pohádkový dědeček, kožené kraťasy ve své dílně ve vesnici Bad Hindelang v podhůří Alp vyrábí už skoro čtyři desítky let.

"Pokud chcete mít kraťasy na Oktoberfest, musíte se ohlásit nejméně půl roku předem, abych vše naměřil a pak je stihl včas ušít," upozorňuje Bensmann. Vše dělá postaru. Pro jelení kůže si jezdí k lovcům v regionu a pak je vozí ke koželuhovi do Saska, který je ošetřuje tukem z tresek a sleďů, zpracovává a barví na požadovaný odstín. Bensmann nabízí různé střihy kraťasů: tradiční v délce ke kolenům, kratší do půli stehen a volnější pumpky. Vyrůstal na farmě v Severním Porýní-Vestfálsku, takže v mládí kožené kraťasy s padacím mostem, typické pro jih Německa, nenosil. Práci snů si našel, když po skončení střední školy strávil s manželkou rok v Kanadě. Říká, že od tamních lovců kožešin se naučil původní metodu zpracování jelení kůže. "Ten rok v Kanadě byl pro mě zásadní," říká a dodává, že si tam uvědomil, že chce pracovat s kůží. Po návratu hledal po celém Německu tradičního koželuha, u kterého by se mohl řemeslu naučit, a jednoho objevil v Bad Hindelangu. Jako koželuh pracovat nezačal, místo toho se z něj stal kožedělník. V roce 1985 otevřel dílnu s obchodem.

"Místním lidem chvíli trvalo, než přijali někoho z takové dálky," směje se. Nyní mu důvěřují a nechávají si od něho šít Lederhosen. V podniku mu pomáhá manželka a zaměstnává dvě ženy, které hedvábnými nitěmi na kalhoty pečlivě vyšívají květiny nebo jeleny s parožím.

Bensmann nechce prozradit, kolik kraťasů za rok ušije, ale rád se podělí o to, na kolik jedny vyjdou: jednoduché Lederhosen pro každodenní nošení stojí okolo 1000 eur (24.500 korun). Cena těch vyšívaných, které si jejich majitelé oblékají na slavnostní příležitosti, jako je třeba Oktoberfest, vyjdou na 1500 až 1800 eur (37.000 až 44.000 korun). "Lederhosen v posledních asi tak deseti letech zažívají velký návrat," říká Bensmann. "Zároveň ale nikdy úplně z módy nevyšly, aspoň v Bavorsku ne," dodává.