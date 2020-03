AP a Reuters: USA rozšíří zákaz letů z Evropy na Británii a Irsko

Washington - Ode dneška platí zákaz letů z 26 evropských zemí do Spojených států, který nařídil prezident Donald Trump a který má zabránit dalšímu pronikání nového koronaviru do USA. Vstup do země je zakázán Neameričanům, kteří 14 dnů před cestou pobývali v některé ze zemí schengenského prostoru, tedy i v České republice. Podle agentur AP a Reuters, které se odvolávají na zdroje z administrativy i leteckých společností, rozšíří Spojené státy zákaz ještě dnes na Británii a Irsko.

Očekává se, že nařízení americké vlády ještě více poškodí aerolinky, které se už teď potýkají s prudkým poklesem zájmu o létání. Letecké společnosti ve snaze ušetřit zavádějí drastická úsporná opatření.

Rozšíření zákazu na Británii a Irsko, tedy země, které nejsou součástí schengenského prostoru volného pohybu osob, by podle agentury Reuters mělo začít platit příští týden. V Británii už je více než 1000 nakažených a 21 mrtvých. Irsko hlásí 90 infikovaných a jednoho mrtvého.

V USA se nákaza COVID-19, kterou nový koronavirus způsobuje, potvrdila zhruba u 2000 lidí a má zatím 43 obětí na životech. Prezident Trump v zemi v pátek vyhlásil stav nouze a oznámil, že vláda na boj s nákazou uvolní až 50 miliard dolarů (1,18 bilionu Kč).

Největší evropská letecká společnost Lufthansa už v pátek oznámila, že počínaje dneškem omezí lety do USA zhruba o 80 procent. V praxi to znamená, že dnes na americký kontinent odletí místo plánovaných 70 jen čtyři lety.

Výrazně slabší provoz přes Atlantik než obvykle dnes ukazují komerční radary na internetových stránkách, jako je například PlaneFinder nebo FlightRadar24.

Aerolinky American a United Airlines z druhé strany Atlantiku chtějí v příštím týdnu do Evropy létat podle původních letových řádů, v dubnu ale kapacity na linkách do Evropy sníží asi o 50 procent. Výrazné omezení letů do Evropy už od této neděle připravují aerolinky Delta.

Letecké společnosti žádají vlády svých domovských zemí o rychlou pomoc. Podle listu Financial Times by pandemie mohla letecký sektor přijít nejméně na 100 miliard dolarů (2,4 bilionu Kč).