Anygalossy: Vyšší tresty v době nouzového stavu jsou přiměřené

Brno - Přísnější tresty za drobné krádeže v době nouzového stavu odpovídají podle předsedy Nejvyššího soudu Petra Angyalossyho zákonu i okolnostem. Trestní zákoník u některých trestných činů spáchaných v nouzovém stavu zvyšuje sazbu oproti jejich spáchání v běžnému období. Podle Angyalossyho jde o varování pro potenciální pachatele, aby nezneužívali situaci, kdy stát a jeho obyvatelé mají závažné problémy a jejich pozornost musí být kvůli ochraně životů a zdraví obrácena primárně jinam než například na ochranu majetku.

"Člověk, který tohoto nedbá, se pak nemůže divit, že je trestán výrazně přísněji," řekl Angyalossy v rozhovoru s ČTK. V obecné rovině ani u drobných krádeží v nouzovém stavu nevidí důvod k mimořádnému snižování trestů pod dolní hranici zpřísněné trestní sazby.

"Aby jenom proto, že se jim nepodařilo ukrást něco cennějšího, tak aby soudy šly pod sazbu? Já myslím, že to by zase nebylo spravedlivé vůči ochraně majetku poškozených," uvedl Angyalossy. Vychází i ze své soudcovské zkušenosti z projednávání trestných činů spáchaných v době katastrofálních povodní na Moravě.

Cílem zpřísněné sazby v nouzovém stavu je předcházet rabování a dalšímu zneužívání situace, kdy je ochrana majetku komplikovaná anebo přímo nemožná, a kdy stát potřebuje pořádkové složky nasadit jinde, míní předseda Nejvyššího soudu. Spíše než o hodnotu ukradených věcí jde o princip a signál vyslaný směrem k potenciálním pachatelům. "Ty tresty se mohou zdát přísné, ale myslím, že za takové situace přísné nejsou," řekl Angyalossy, ke konkrétním případům se však nevyjadřoval.

Některá soudní rozhodnutí v posledních měsících vyvolala pozornost veřejnosti. Soudy v Brně například recidivistovi pravomocně vyměřily za krádež salámu a krabicového vína dva roky a dva měsíce vězení. Jiný pachatel dostal 1,5 roku vězení za krádež pěti housek.

Nejvyšší státní zastupitelství už v březnu upozornilo na to, že vyhlášení nouzového stavu má výrazné dopady v trestněprávní rovině, kdy lze u některých činů použít přísnější trestní sazby. Týká se to šíření nakažlivé lidské nemoci, ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty, krádeže, zpronevěry, podvodu, lichvy a šíření poplašné zprávy.

Nouzový stav kvůli novému typu koronaviru trval od 12. března do 17. května. Platil zákaz veřejných i soukromých akcí, vstupu veřejnosti do sportovních a kulturních zařízení, zakázán byl provoz restaurací i některých obchodů.

Angyalossy věří, že etický kodex bude akceptovaný do konce roku

Předseda Nejvyššího soudu Petr Angyalossy věří, že nový etický kodex soudců bude plošně akceptovaný nejpozději do konce letošního roku. Kodex není závazná norma nebo předpis, proto ani nemusí být formálně schvalován, k akceptaci postačí projednání soudcovskými radami, řekl Angyalossy v rozhovoru s ČTK. Výhledově by měl být kodex přístupný veřejnosti na webech jednotlivých soudů.

Kodex, na kterém nový předseda Nejvyššího soudu spolupracoval s dvacítkou dalších soudců ze všech stupňů soudní soustavy, vychází z pravidel dříve vytvořených Soudcovskou unií. Ta jsou však závazná jen pro členy unie. Kodex zahrnuje také zásady zakotvené přímo v zákoně o soudech a soudcích. Nestanovuje nová pravidla.

"Je to pouze shrnutí toho, jak bychom se měli chovat, jak to cítíme, vše položené na jeden papír, aby si to mohli přečíst i účastníci řízení," řekl Angyalossy, který je ve funkci od května.

Postupné uvádění kodexu v život zbrzdila pandemie koronaviru. V září měli přijet do Brna zástupci všech soudcovských rad, Angyalossy se ale kvůli epidemiologickým rizikům rozhodl akci zrušit. Neuskutečnilo se ani plánované plénum Nejvyššího soudu, které tedy ze stejných epidemiologických důvodů kodex také ještě nemohlo projednat.

Nová vlna nákazy dočasně odkládá také další Angyalossyho iniciativu, jež se týká potenciálních žalob na stát kvůli restriktivním koronavirovým opatřením z letošního jara. Angyalossy plánoval uspořádat workshop, kde by si specialisté z Nejvyššího soudu a obvodních soudů v Praze, které budou žaloby převážně řešit, vyměnili názory i zkušenosti a zamysleli se nad možným uplatňováním dosavadní judikatury na nové žaloby.

Podle Angyalossyho nemá být výsledkem nějaký manuál nebo závazná metodika pro posuzování žalob, což někteří právní profesionálové kritizovali jako nevhodné. Angyalossy uvedl, že nic podobného nebylo v plánu. Spíše hovoří o výměně zkušeností a podnícení diskuse.

"Jde o to, v jaké míře je dosavadní judikatura využitelná na tyto nové případy, které kvůli koronavirové pandemii mohou vznikat," řekl Angyalossy. Workshop se vzhledem k okolnostem nejspíš uskuteční formou videokonference. Žádná smršť žalob kvůli jarním restrikcím zatím k soudům nedorazila. Angyalossy má informace o jednotkách žalob.