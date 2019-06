Antukový král Nadal vyhrál Roland Garros už podvanácté

Paříž - Rafael Nadal je znovu králem Roland Garros. Španělský tenista porazil v dnešním finále na pařížské antuce Rakušana Dominica Thiema 6:3, 5:7, 6:1, 6:1 a jako první vyhrál některý z grandslamů dvanáctkrát.

Třiatřicetiletý Nadal ovládl Roland Garros v letech 2005-08, 2010-2014 a jeho současná vítězná šňůra začala v roce 2017. Dvanácti tituly překonal Australanku Margaret Courtovou, jedenáctinásobnou šampionku Australian Open. Martina Navrátilová je s devíti wimbledonskými výhrami třetí.

"Je fantastické, co jsem tady dokázal, a nedokážu popsat, jak se cítím. Je to sen. V roce 2005 mě nenapadlo, že tady v roce 2019 pořád budu. Je to pro mě neuvěřitelné," řekl Nadal na kurtu v Paříži, kde vyhrál už 94 zápasů a jen dva prohrál.

Do své sbírky Nadal přidal osmnáctý grandslamový vavřín - jednou vyhrál Australian Open, dvakrát Wimbledon a třikrát US Open. V honbě za nejvyšším počtem výher z turnajů velké čtyřky tak ztrácí dva triumfy na Švýcara Rogera Federera.

Vloni porazil Nadal v Paříži Thiema ve finále ve třech setech, ale tentokrát Rakušan zpočátku kladl tužší odpor. V úvodu byl razantnější a přesnější, po brejku vedl 3:2, ale Nadala ztracené podání nabudilo a ziskem čtyř her sadu otočil.

Ve druhém setu bylo o něco méně dlouhých výměn a oba hráči si pevně drželi servis. Až za stavu 6:5 Thiem zariskoval, což mu vyneslo brejk i set.

Poté se začalo projevovat, že Nadal měl mnohem více času na odpočinek, zatímco Thiem musel zvládnout čtvrtfinále i semifinále od čtvrtku do soboty. Rakušan už nevydržel pokračovat v nastoleném tempu a pykal. Svěřenec Carlose Moyi Nadal mu ve třetím setu nedal šanci a povolil mu v něm jen sedm fiftýnů.

Čtvrtý hráč světa Thiem se snažil bojovat a jednoručným bekhendem tu a tam dokázal zlobit. Nadal se ale nenechal rozhodit a držel si vysoký standard. Odvrátil brejkbol v první hře čtvrté sady, další dva ve třetím gamu a dominoval.

I ve čtvrtém setu povolil soupeři jen jednu hru a zápas ukončil po třech hodinách a minutě hry. Za letošní titul si vydělal 2,3 milionu eur (59 milionů korun).

V letech, kdy Nadal neuspěl nebo nehrál, v Paříži zvítězili Švýcaři Roger Federer (2009) a Stan Wawrinka (2015) a Srb Novak Djokovič (2016).

Mladenovicová s Babosovou získaly v Paříži druhý deblový titul

Francouzská tenistka Kristina Mladenovicová korunovala na French Open posun do čela světového deblového žebříčku ziskem titulu. Ve finále čtyřhry porazila s maďarskou partnerkou Tímeou Babosovou čínský pár Čeng Saj-saj, Tuan Jing-jing 6:2, 6:3 a z grandslamové trofeje se společně radují už podruhé.

V roce 2014 si Babosová s Mladenovicovou zahrály ve finále Wimbledonu. O rok později vyhrály tři turnaje a zúčastnily se Turnaje mistryň, pak se ale jejich cesty rozdělily. Po loňské obnovené spolupráci slavily premiérový grandslamový úspěch na Australian Open.

Mladenovicová získala deblový titul na některém z turnajů velké čtyřky celkově potřetí. Na Roland Garros vyhrála už v roce 2016, tehdy ve dvojici s krajankou Caroline Garciaovou. Za letošní úspěch si druhý nasazený pár na Roland Garros rozdělí prémii 580.000 eur.

Místo světové jedničky si šestadvacetiletá Mladenovicová zajistila už postupem do finále a z čela pořadí WTA v pondělí po 33 týdnech sesadí Kateřinu Siniakovou. Před českou tenistku, která v Paříži neobhájila s Barborou Krejčíkovou loňský titul, se dostane i Babosová. Maďarka už deblový žebříček v minulé sezoně celkem 13 týdnů vedla.

Tenisový grandslamový turnaj French Open v Paříži:

(antuka, dotace 42,7 milionu eur)

Muži:

Dvouhra - finále:

Nadal (2-Šp.) - Thiem (4-Rak.) 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

Ženy:

Čtyřhra - finále:

Babosová, Mladenovicová (2-Maď./Fr.) - Čeng Saj-saj, Tuan Jing-jing (Čína) 6:2, 6:3.

Juniorky:

Čtyřhra - finále:

Becková, Navarrová (USA) - Charajevová, Tichonovová (4-Rus.) 6:1, 6:2.