Antivirus bude v červnu vyplácet jen příspěvek v karanténě, rozhodla vláda

Praha - Firmy budou moci v červnu z programu Antivirus získat už jen příspěvky na část náhrady pro lidi v karanténě, tedy příspěvek A. Proplácení mezd v zavřených provozech či při snížení poptávky k dnešku končí. Přestávají se tak poskytovat příspěvky A+ a B. Rozhodla o tom dnes vláda. ČTK to sdělilo tiskové oddělení ministerstva práce. Odbory a zaměstnavatelé požadovali prodloužení Antiviru do konce června.

Antivirus měl bránit propouštění. Poskytují se z něj příspěvky na mzdy a náhrady firmám, na které dopadla nařízená omezení proti covidu a koronavirová krize. Od loňského 12. března od vyhlášení prvního nouzového stavu do dneška výdaje činí podle ministerstva 43,2 miliardy korun. Z toho čtyři pětiny hradí EU a pětinu stát. Podporu získalo 74.000 firem pro víc než milion zaměstnanců.

Příspěvek A+ proplácel dosud celé mzdy s odvody do 50.000 korun v zavřených provozech. Příspěvek B dorovnával při omezení výroby a služeb kvůli výpadku poptávky, personálu či surovin 60 procent náhrady mzdy do 29.000 korun. Pokračovat bude poskytování příspěvku A, který představuje 80 procent vyplacené náhrady mzdy lidí v karanténě do 39.000 korun.