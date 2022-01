Antisemitismus nezmizel, je mezi námi, varovala šéfka německého parlamentu

Berlín - Nesnášenlivost vůči Židům nezmizela, je naopak opět ve středu naší společnosti. Při vzpomínce na oběti holokaustu to dnes prohlásila předsedkyně Spolkového sněmu Bärbel Basová. S projevem v německém parlamentu vystoupila i přeživší z Terezína Inge Auerbacherová, která antisemitismus označila za rakovinu lidstva. Auerbacherová vzpomněla na československého židovského básníka Pavla Friedmana.

Mezi hosty byl mimo jiné předseda izraelského parlamentu Mickey Levy, který u dnešního 77. výročí osvobození nacistického koncentračního tábora Osvětim poukázal na cestu, kterou od té doby Německo společně s Izraelem ušly. Pietní ceremonie se zúčastnili také německý prezident Frank-Walter Steinmeier nebo kancléř Olaf Scholz.

"Před 80 lety se sešli přední činitelé nacistického režimu na konferenci ve Wannsee, kde se dohodli na postupu likvidace evropských Židů," řekla Basová o nacistickém jednání v berlínské části Wannsee u stejnojmenného jezera. "Všichni účastníci tehdy moc dobře věděli, na čem se dohodli," řekla. Poznamenala, že vyhlazování se netýkalo jen milionů Židů, ale také Romů a Slovanů.

"Antisemitismus a nesnášenlivost nemají v naší společnosti místo nyní a ani v budoucnu," řekla Basová, která zároveň varovala, že takovéto radikální postoje nejsou minulostí. "Antisemitismus je stále tady, je to problém naší společnosti, je přímo mezi námi. Musíme se ptát sami sebe, musí se ptát i ti, kteří se vymezují proti antisemitismu, jak se stavíme k protižidovským klišé," vyzvala Basová.

Na nebezpečí antisemitismu upozornil i Levy, který se v emotivním projevu neubránil slzám. "Už nikdy se to nesmí opakovat," řekl o holokaustu. Předseda izraelského parlamentu zároveň zdůraznil sblížení Německa a Izraele po druhé světové válce. "Němci a Židé urazili neuvěřitelnou cestu k přátelství," řekl s tím, že oba národy mezi sebou vystavěly řadu mostů. "Spolupracujeme ve vědě, technice, ale i v obraně a v tajných službách," uvedl.

Jako přeživší holokaustu před poslance předstoupila 87letá Auerbacherová. Vzpomínala, že se narodila v Kippenheimu v Bádensku-Württembersku, kde Židé žili v souznění s ostatní německou společností. Řekla, že její příbuzní bojovali za Německo v první světové válce. "Můj otec byl těžce raněn, Německo ho ocenilo železným křížem," řekla.

Auerbacherová poté vyprávěla, jak se situace v nacistickém Německu rychle měnila a jak musela jako malá dívka dojíždět do školy do Stuttgartu, neboť Židé nesměli navštěvovat státní školy. "Na cestu jsem potřebovala zvláštní povolení," uvedla. Nakonec ji nacisté jako sedmiletou transportovali do Terezína, kde se dočkala konce války a osvobození. Po válce odjela do Spojených států, kde žije.

Prohlásila, že lidstvo se stále nezbavilo antisemitismu. "Bohužel se tato rakovina opět probouzí a nenávist vůči Židům je opět v řadě zemí světa všudypřítomná, a to i v Německu. Tuto nemoc musíme co nejrychleji vyléčit," prohlásila.

V emotivním projevu, po kterém Auerbacherové poslanci a hosté několik minut tleskali vstoje, připomněla básníka Friedmana, který prošel Terezínem a zahynul v Osvětimi. "Dnes mám na sobě motýla, není to jen ozdoba. Český mladík Pavel Friedman napsal v Terezíně báseň o tom, že (už) nikdy neviděl motýla. A tento symbol, motýl, je symbolem 1,5 milionu zabitých židovských dětí. A my nosíme motýla k připomínce jejich památky," řekla. Friedman v básni nazvané Motýl vzpomíná, jak naposledy viděl motýla, protože v ghettu žádní motýli nežijí.

Vzpomínka na Friedmana nebyla jediná, která se týkala Česka. Jako hudební doprovod piety totiž vystoupili koncertní mistři Orchestru Státní opery, violoncellistka Štěpánka Kutmanová a houslista Radovan Šandera, na violu zahrál Stanislav Svoboda a na klavír Šárka Csölle Knížetová. Do Berlína přivezli hudbu Hanse Krásy a Leny Stein-Schneiderové. Oba umělce spojuje nucený pobyt v koncentračním táboře Terezín.

Den památky obětí nacismu si Německo připomíná od roku 1996, kdy byl vybrán 27. leden. V roce 2005 pak tento den Valné shromáždění OSN vyhlásilo jako Mezinárodní den památky obětí holokaustu. Tento den je výročím osvobození koncentračního a vyhlazovacího tábora Osvětim, kde bylo zavražděno přes milion Židů. Podobné piety jako v Německu se dnes konají i v jiných zemích, například v někdejším koncentračním a vyhlazovacím táboře v Osvětimi nebo v Izraeli.