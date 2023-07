Antimonopolní úřad pozastavil zakázku na nákup aut pro výsadkáře

Praha - Antimonopolní úřad pozastavil armádní zakázku na nákup lehkých útočných vozidel pro výsadkáře. Předběžným opatřením zakázal ministerstvu obrany uzavřít smlouvu. Píše o tom server iROZHLAS.cz. Rozhodnutí úřad vydal 20. července. Na tendr si u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) stěžovaly dvě firmy.

Ministerstvo obrany v tendru hledá dodavatele 159 nových lehkých útočných vozidel pro 43. výsadkový pluk v Chrudimi. V roce 2021 odhadovalo, že hodnota zakázky bude 5,6 miliardy korun.

Na postup ministerstva si stěžují zbrojařské firmy LPP, s.r.o. a Colt CZ Defence Solutions a na začátku června podaly k ÚOHS námitky. Firmy se podle iROZHLAS.cz k záležitosti dále odmítly vyjádřit. Mluvčí Colt CZ Group Eva Svobodová pouze uvedla, že firma podala návrh na přezkoumání zadávací dokumentace.

"S ohledem na nutnost zajistit účel řízení úřad uložil zadavateli předběžné opatření, spočívající v zákazu uzavřít smlouvu na tuto veřejnou zakázku," cituje server mluvčí antimonopolního úřadu Milenu Marešovou. Úřad má podle mluvčí na rozhodnutí 60 dnů.

Ministerstvo obrany nákup nekomentovalo s tím, že výběrové řízení stále trvá. "Lze jen potvrdit, že zakázka je skutečně aktuálně v šetření ÚOHS a ministerstvo obrany poskytuje v tomto řízení maximální součinnost. Po vydání verdiktu antimonopolního úřadu rozhodneme v návaznosti na výsledek o dalších krocích," sdělila rozhlasu mluvčí obrany Simona Cigánková.

Česká společnost LPP, známá pod původním názvem jako Letecké přístroje Praha, uvažovala o tom, že se do tendru přihlásí. Letos v dubnu ale oznámila, že nabídku nepodala. Její zástupce tehdy uvedl, že mu vadí například to, že vyhrát má ten, kdo podá nejnižší cenovou nabídku. "Nebudeme se účastnit soutěže, protože tím bychom podporovali rozhodnutí, že se vojákům dostane nejnižší cenová nabídka, která nemusí garantovat to, že vojáci dostanou to, co potřebují. Já jako bývalý voják a velitel pozemních sil, se pod takovou nabídku podepsat nemůžu," řekl v dubnu ředitel společnosti Miroslav Žižka, který z armády odešel v roce 2017.