Antikvartet po smrti Dušana Vančury vydává album a pokračuje

Praha - Soubor Antikvartet i po dubnovém úmrtí svého lídra Dušana Vančury pokračuje ve své činnosti. Připravil album s Vančurovými texty a jeho klavírním doprovodem. Přestože se po nečekané smrti svého zakladatele dočkal soubor další rány v podobě pandemie koronaviru a zrušení koncertů, plánuje další vystoupení. Vančuru jako stálý host nahradí Jiří Holoubek známý z jejich společného působení v kapele Spirituál kvintet. V rozhovoru s ČTK to řekly členky souboru Zuzana Vančurová a Magdalena Jungwirthová.

"Antikvartet pokračuje. Dál bude nést odkaz svého zakladatele, bude zpívat jeho písničky a až to půjde, začneme jezdit mezi lidi a koncertovat," uvedla zpěvačka a flétnistka Zuzana Vančurová.

"Budeme zpívat písně, které Dušan chtěl a které složil ať už pro Antikvartet nebo pro Spirituál kvintet, aby mezi lidmi pořád žily," dodala zpěvačka Magdalena Jungwirthová.

Kontrabasista, textař, hudební aranžér a překladatel Vančura, dlouholetý člen nejstarší československé folkové skupiny Spirituál kvintet, zemřel 16. dubna ve věku 82 let. Deska s názvem Desatero setkání s Medvíďaty byla nahrána na začátku roku. "Stihl ji ještě s námi natočit. První křest měl být 8. května. Dušanův původní plán byl takový, že až Spirituál kvintet ukončí svou činnost, což mělo být v dubnu tohoto roku, Antikvartet pokřtí desku a vydá se na vlastní dráhu s jeho písničkami. V programu měly být nové skladby z obou CD Antikvartetu, i ty, které psal pro Spirituál kvintet. Záměr byl i takový, že přizveme Jirku Holoubka a budeme hrát v pěti lidech. Takže my teď vlastně plníme všechno, co pro nás vymyslel, a on se na to shora dívá, usmívá se a má radost, že jsme to nevzdali," sdělila Vančurová.

Na desce se podílelo více než sto hudebníků a zpěváků včetně Dětského a mládežnického sboru Medvíďata, souboru Chlapi medvědí ZUŠ Český Krumlov s hosty a bývalými členy. Pozvání do studia přijala také harfenistka Kateřina Englichová nebo primáš Hradišťanu Jiří Pavlica. Antikvartet naplánoval dva koncertní křty alba na 25. října spolu s Medvíďaty v Českém Krumlově a 6. prosince v prostorách Smetanovy síně Obecního domu v Praze s hostujícím souborem Musica Bohemica Jaroslava Krčka. "Pořád máme připravená vystoupení na listopad a čekáme, jak se k tomu postaví pořadatelé. Věříme, že prosincový koncert v Obecním domě se v nějaké podobě podaří," podotkla Vančurová.

Stálou sestavu Antikvartetu v současné době tvoří vedle Vančurové a Jungwirthové také zpěvák a trumpetista Štěpán Štrupl. Čtveřici doplňuje hostující Jiří Holoubek. "Antikvartet teď uzavírá jednu kapitolu. Dušan byl kapelník, kterého jsme všichni ctili, teď je před námi nová cesta, hledáme směrem, kterým jít, v jaké sestavě nebo žánru," uvedla Jungwirthová. "Po smrti Dušana jsme si mysleli, že všechno skončilo, ale lidé z našeho okolí nás zvedli. On by chtěl, aby jeho písničky žily dál," dodala.

Repertoár Antikvartetu se pohybuje napříč žánry a staletími, sahá od klasické čtyřhlasé sborové literatury až k lidovým písním a ke spirituálům, které zpívá převážně ve vlastních úpravách a s vlastními texty. Soubor založil Dušan Vančura již v roce 1962, nicméně činnost skupiny byla brzy přerušena, neboť po krátké době část členů přešla do Spirituál kvintetu, kam později odešel i sám zakladatel. Po padesáti letech nečinnosti byl Antikvartet na podzim roku 2013 znovu vzkříšen manželi Vančurovými, Jungwirthovou a Štruplem. První album s názvem Všechno se jednou změní vydali před dvěma lety.