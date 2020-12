Antigenní testování na covid-19 by mohlo začít už od středy

Praha - Antigenní testování na covid-19 pro veřejnost chce vláda kvůli velkému zájmu lidí zahájit už od středy. V pondělí to vládě navrhne ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO), řekl ČTK premiér Andrej Babiš (ANO). Na facebooku předseda vlády uvedl, že by se potenciálně mohlo do testování zapojit 5200 praktických lékařů, 6000 zubařů a 9000 ambulantních specialistů. Zvyšovat se také bude počet testů ve fakultních nemocnicích.

Lidé se vedle webu budou moct na test hlásit i přes své lékaře nebo přes linku 1221. Babiš také uvedl, že Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) umožnila testovat a vykazovat testy všem lékařům v České republice. Za úkon dostanou 350 korun.

"Jasně jsme řekli, že chceme umožnit všem občanům, aby se mohli nechat dobrovolně a zdarma antigenními testy otestovat. Řekli jsme, že to bude možné od 18. prosince do 15. ledna, ale vzhledem k velkému zájmu občanů to vypadá tak, že už to testování může začít od středy 16. prosince," řekl Babiš na facebooku. ČTK poté premiér řekl, že tento návrh vládě předloží ministr zdravotnictví Blatný na pondělním jednání.

Za velmi důležité označil, že VZP umožní testování všem lékařům. "Tedy i těm, kteří nejsou registrováni v systému VZP," řekl. Za důležité považuje, aby lidé věděli, kde se budou moct na testy objednat. "Je tady potenciál 5200 praktických lékařů, 6000 zubařů a 9000 ambulantních specialistů, kteří de facto tvoří 20.000 odběrných míst," řekl. Dodal, že se připravuje nový web s iniciativou Lékaři pomáhají Česku. Babiš slíbil i zvýšení počtu testů ve fakultních nemocnicích, například v Olomouci na 500.

"Občané, kteří nemají internet, se mohou objednávat přes své lékaře nebo mohou volat na linku 1221, která to také bude řešit," dodal. Podrobnosti by měly zaznít na pondělní tiskové konferenci.

Testování mělo podle původních předpokladů začít v pátek. Některé nemocnice již spustily registraci, především ve velkých městech je velký zájem především o termíny před Vánoci.