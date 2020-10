Antigenní testování by mohlo být i ve firmách, řekl Prymula

Praha - Antigenní testy by se mohly pravidelně provádět i u zaměstnanců ve firmách. Podnik by platil samotný test, odběr by uhradila zdravotní pojišťovna. Na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Jedná o tom s Hospodářskou komorou. Testy by podle Prymuly měl stát nejvýš asi 150 korun. Zástupci ministerstva už dřív uvedli, že zaměstnání je jedním z míst, kde se lidé nakazí nejčastěji.

"Čile komunikujeme s Hospodářskou komorou, kde se snažíme nastavit systém testování v jednotlivých podnicích. Tady by měl být model kombinovaný. Podniky by si uhradily test z hlediska materiálních nákladů, z hlediska vlastní aplikace by to byla potom pojišťovna," uvedl Prymula.

Testy by podle něj měla nakoupit pojišťovna. Osloví "škálu dodavatelů", uvedl ministr. Dodal, že rozhodující bude kvalita testovacího materiálu, jeho citlivost a další kritéria. Maximální cena by měla činit asi 120 korun bez daně z přidané hodnoty (DPH), s daní tedy zhruba 150 korun.

Výsledky u antigenních testů jsou zhruba do 15 minut, vyšetření je ale méně spolehlivé. Podle studie Univerzity Karlovy a motolské nemocnice neodhalí covid-19 asi u třetiny nakažených. Při výtěru z nosohltanu štětičkami při PCR testu se zjišťuje genetická informace viru v ribonukleové kyselině (RNA). Získání výsledků je náročnější a trvá výrazně déle, je také dražší. Testy jsou ale spolehlivější.

Podle Hospodářské komory by antigenní testy mohly pomoci zachovat provoz klíčových podniků, ale i služeb či obchodu. Komora uvedla, že pokud by se mělo testování zaměstnanců zavést, znamenalo by to pro firmy vysoké náklady. Podotkla, že už nyní se podniky potýkají s dopady koronavirové krize. "Stát by tak měl spolu s případným povinným testováním přijít i se systémem alespoň částečných kompenzací ze strany státu a zdravotních pojišťoven," uvedla komora. Připomněla, že o částečném proplácení testů jednala už v srpnu na setkání s tehdejším ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO) a dalšími experty.

Prezident komory Vladimír Dlouhý podotkl, že testování PCR testy jednou za 14 dní by podnik se stovkou zaměstnanců stálo měsíčně přes 350.000 korun. "U všech českých zaměstnanců mimo státní sféru, kterých je v tuzemsku 2,9 milionu, vyjde jedno testování na 5,1 miliardy korun," uvedl Dlouhý.