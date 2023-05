Antiekologická cena Ropák roku skončila, dál se hledá Zelená perla

Brno - Sdružení Děti Země po 30. ročnících ukončilo oceňování antiekologických činů Ropák roku. Podle pořadatelů anketa splnila svůj porevoluční účel. Posledním Ropákem byl za rok 2021 loni vyhlášený bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Dál pokračuje anketa Zelená perla o antiekologický výrok roku. Ekologové přijímají nominace do ankety podvacáté osmé. Děti země o tom dnes informovaly v tiskové zprávě.

Děti Země anketu Ropák roku uspořádaly v letech 1993 až 2022. "Po této době ale usoudily, že je možné ji ukončit, neboť splnila svůj hlavní porevoluční účel: sarkastickou formou zdůraznit osoby, které podporovaly, prosazovaly či dokonce prováděly nějakou antiekologickou činnost, upozornit veřejnost na činnost ekologického hnutí a vytvořit delší historický přehled závažných antiekologických témat ČR," uvedl Miroslav Patrik za pořadatele.

Spolek dával antiekologické Ropáky především politikům, prvním držitelem Ropáka se ale za rok 1992 stal ředitel podniku Vodohospodářské výstavby Bratislava Július Binder za vodní dílo Gabčíkovo-Nagymaros. Téměř všichni ocenění jsou muži, jen v roce 2020 dostala Ropáka roku tehdejší ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) za abnormálně zrychlenou přípravu nového stavebního zákona. Ocenění získal jako prezident v roce 2013 například Miloš Zeman, o 20 let dříve jako předseda české vlády Václav Klaus (ODS).

Pokračuje anketa o antiekologický výrok Zelená perla. Výroky z roku 2022 může do půlnoci neděle 11. června posílat kdokoliv na e-mail dz.brno@ecn.cz, a to s uvedením znění, zdroje a autorů. Formulář pro vyplnění je na webu. Zelenou perlu 2021 loni získala místopředsedkyně hnutí Švýcarská demokracie Pynelopi Cimprichová, a to jako první žena v historii ankety. Podle ekologických aktivistů v předvolební debatě řekla: "Rostliny potřebují kysličník uhličitý na fotosyntézu, aby vyráběly kyslík. Nevím, jak dalece se chce tento kysličník uhličitý snížit... A z čeho budou ty rostliny žít? Z čeho nám budou vytvářet kyslík?" Šlo o odpověď na otázku, zda Evropská unie bude v roce 2050 skutečně takzvaně uhlíkově neutrální.

Výsledky nového ročníku zveřejní sdružení 30. června.