AntiCovid tým vyzval vládu, aby jednala o pomoci okolních zemí

Praha - Ministři zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) a zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) mají podle opozičních expertů jednat kvůli docházejícím kapacitám nemocnic se sousedními zeměmi o mezinárodních a příhraničních dohodách o zdravotní pomoci. Takzvaný AntiCovid tým ODS, KDU-ČSL a TOP 09 vládu vyzval, aby s předstihem požádala o pomoc s umísťováním pacientů, kteří kvůli epidemii koronaviru potřebují intenzivní lékařskou pomoc. Blatný ve středu uvedl, že v Česku je volná pětina lůžkové kapacity a pomoc z Německa podle něj není etické a korektní aktuálně využít, protože má vytíženější jednotky intenzivní péče než Česko.

Podle tiskové zprávy opozice je pro řadu nemocnic situace dále neudržitelná, mimo jiné kvůli nemocnému personálu. Politici ODS, TOP 09 a lidovců zmínili také to, že zdravotníci jsou v některých nemocnicích kvůli prudkému nárůstu nemocných zbytečně stavěni před nutnost volby, komu dokážou, nebo naopak už nedokážou poskytnout okamžité lékařské ošetření a musejí pacienty převážet do bezmála 200 kilometrů vzdálených zařízení.

Blatný se ve středu "důrazně ohradil" proti informacím, že by někde lékaři museli vybírat pacienty, kterým nepomohou na úkor ostatních. "Není pravda, že by v této republice museli lékaři selektovat, a říkám to se vší vážností," řekl ministr. Podle něj je v silách zdravotnictví postarat se o všechny pacienty prostřednictvím případných převozů. Opozice nicméně poukazuje na možnost pacienty například z přetížené nemocnice v Chebu převážet do německých nemocnic vzdálených 60 kilometrů, namísto do Prahy.

Počty nově nakažených koronavirem v posledních dnech klesají. Nemocnice ale podle Blatného budou v příštích týdnech ještě pod velkým tlakem, počty hospitalizovaných podle ministra porostou ještě minimálně týden.