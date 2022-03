Anticeny Velkého bratra mají Rohlík.cz, polská vláda a Ústavní soud

Praha - Anticenu Velkého bratra za největší zásahy do soukromí udělila nezisková organizace Iuridicum Remedium (IuRe) firmě Rohlík.cz, polské vládě a jednatelce firmy MetroZoom Daně Svobodové. Na online tiskové konferenci to dnes oznámili zástupci IuRe. V kategorii dlouhodobého spoluviníka organizace udělila cenu Ústavnímu soudu, u kterého čtyři roky čeká na posouzení ústavnosti oprávnění policie odebírat pro budoucí použití genetické vzorky lidí. Pozitivní cenu získal web Alík.cz zaměřený na děti a mládež. Vyjádření oceněných ČTK zjišťuje.

Anticeny úřadům, firmám a technologiím IuRe rozdalo posedmnácté. Kategorii dlouhodobého slídila organizátoři pro letošek přejmenovali na dlouhodobého spoluviníka a cenu udělili Ústavnímu soudu. Zdůvodnili to tím, že u soudu od ledna 2018 bez rozhodnutí leží podnět na posouzení ústavnosti využívání generických dat policií. Cílem podnětu podle Jana Vobořila z IuRe není to, aby policie nemohla data používat, ale aby se přijala úprava, která bude problematiku podrobně regulovat. Nyní podle něj chybí například pravidla pro likvidaci.

Jako největšího úředního slídila porota označila polskou vládu za zneužívání špionážního systému Pegasus proti politické opozici. Telefon, který je tímto systémem napaden, je možné neustále odposlouchávat, může posílat zprávy cizím jménem, číst poštu i zašifrované aplikace.

V kategorii firemního slídila organizace vybrala jako vítěze online supermarket Rohlík.cz, který podle poroty kvůli zvyšování efektivity práce svých skladníků a kurýrů měří mimo jiné rychlost každého úkonu, kontroluje způsob řízení kurýrů, jejich polohu pomocí gyroskopů a GPS, dále teplotu v autě či nahrává hovory s dispečinkem.

"Systém kontroly není k pracovníkům dostatečně transparentní, někteří z nich například nevěděli, že se jejich hovory nahrávají," uvedli zástupci IuRe. Systém podle IuRe data automaticky vyhodnocuje a za prohřešky či nedostatečný výkon pracovníky penalizuje například tím, že si nemohou vybírat směny.

Mluvčí Rohlík.cz Lutfia Volfová ČTK napsala, že nejvyšší prioritou firmy je bezpečnost kurýrů i ostatních účastníků provozu, lidí ve skladě a efektivní doručení čerstvých potravin bez narušení teplotního řetězce. "V rámci zvyšování efektivity, zajištění maximální čerstvosti potravin i bezpečnosti osob a provozu měříme efektivitu v průběhu vychystání i přepravy nákupů či teplotu v autě, ve kterém potraviny převážíme," uvedla.

Jednatelka MetroZoom Svobodová obdržela anticenu za svůj výrok, v kterém popisuje využívání dat operátorů k cílení reklamy ve veřejném prostoru. Výrok podle Eduardy Hekšové, ředitelky spotřebitelské organizace dTest, ukazuje "bezbřehost, se kterou se s daty v marketingu pracuje". Zároveň podle poroty nastiňuje možnou budoucnost, ve které se obsah na míru bude každému zobrazovat i ve fyzickém veřejném prostoru, jako tomu bylo ve varovném sci-fi snímku Minority Report.

Komunitní web a sociální síť Alík.cz obdržel pozitivní ocenění za to, jaký důraz klade na ochranu soukromí dětí. A to i za cenu odmítnutí možných výnosů z vytěžování osobních dat dětí a jejich využívání k cílené reklamě. Web funguje od roku 2000 a měsíčně jej navštíví 160.000 unikátních uživatelů, převážně dětí od osmi do 16 let. Uživatelé tam mohou vzájemně komunikovat, hrát hry, publikovat texty různého druhu, soutěžit o ceny nebo se třeba v poradně obrátit na odborníky s problémy, které je trápí.