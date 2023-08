ANSA: Mezi Tuniskem a italskou Lampedusou se utopilo 41 migrantů

Řím - U italského ostrůvku Lampedusa se utopilo 41 migrantů, kteří pluli z Tuniska do Evropy. Jejich člun se potopil v Sicilském průlivu. Informovala o tom dnes agentura ANSA s odkazem na čtyři přeživší.

Malý člun s migranty vyplul z tuniského přístavu Sfax. Čtyři přeživší, tři muži a žena, byli převezeni na ostrov Lampedusa. Pobřežní stráži řekli, že na palubě člunu bylo 45 běženců, včetně tří dětí. Všichni spadli do moře, když člun převrátila velká vlna. Pouze 15 z nich mělo podle přeživších záchrannou vestu, ale stejně se utopili.

Itálie se letos potýká s největší vlnou migrantů z evropských středomořských zemí. Statistiky Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) uvádí, že přes Středozemní moře letos doplulo do Evropy na 120.000 běženců, z toho téměř 90.800 právě do Itálie. Za celý loňský rok se do Itálie podle UNHCR dostalo na 105.130 migrantů.

Podle červnové zprávy Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) se jen ve střední části Středozemního moře letos utopilo či se pohřešuje přes 1000 migrantů. V první polovině loňského roku to bylo zhruba 800 lidí.

V polovině července informoval Dětský fond OSN (UNICEF), že letos ve Středozemním moři zahynulo 289 dětí, které na lodích s migranty mířily do Evropy.