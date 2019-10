Anonymita internetu je zdánlivá, právo platí i tam, řekli experti

Brno - Anonymita internetu je často jen zdánlivá a pisatelé by měli vědět, že jsou dohledatelní a mohou nést zodpovědnost. Na konferenci Nenávist na internetu to řekl nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Zmínil, že nejčastějším terčem předsudečné nenávisti na českém internetu jsou stále Romové, přibývá verbálních útoků na muslimy a Židy. O tématu je podle něj třeba mluvit, včetně medializace odsuzujících rozsudků.

"Lidé by měli vědět, že internet není anonymní, a to, co tam napíší, že to tam zůstane, že to je dohledatelné a že za to mají odpovědnost, mnohdy i tu trestní," řekl Zeman. "Veřejnost musí být informována o tom, že právo platí i na internetu," uvedla také ombudsmanka Anna Šabatová.

Nenávistné výroky neboli hate speech označil Zeman za nemoc současné doby, kterou je třeba léčit, jinak může postoupit do dalšího stadia a vést k podobným činům, jako byl nedávný útok na synagogu v Halle. Při postihování nezákonných projevů nenávisti na internetu musí policie a žalobci podle Zemana uplatňovat nové metody a přizpůsobit se charakteristikám on-line prostoru.

Represe ale není podle Zemana jediným lékem, ale spíše krajním řešením. Důležitá je prevence, osvěta, působení v rodinách i školách. Podle ombudsmanky by měli projevy nenávisti kategoricky odsoudit lidé, kteří mají společenskou odpovědnost - politici či vědci.

"Je málo problémů naší doby, které by mě znepokojovaly tak jako šíření nenávisti na internetu," uvedla Šabatová. "Masovost a částečná anonymita svádí k tomu, že lidé vychrlí výroky tak odporné a nehumánní, až se tají dech," řekla na konferenci. Nenávistné projevy podle ní ovlivňují klima ve společnosti. Vyjádřila obavu o mladou generaci, která by mohla nenávistné výroky brát jako normu.

Také předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský řekl, že jej nenávist na internetu tíží víc než mnoho jiných společenských problémů. Popsal svůj šok po otevření diskuse pod článkem na webu seriózních novin. "Nikdy předtím jsem neviděl ani neslyšel tak koncentrovanou zlobu, vulgarity, urážky, útoky na nejintimnější stránku lidské osobnosti, oplzlosti, polopravdy a lži, to vše promíchané v jedovaté bažině anonymních diskutérů," řekl Rychetský.

Zdůraznil, že nenávidí cenzuru. Je však podle něj potřeba hledat prostředky, jak na jedné straně hájit právo jedince vyjádřit své názory, na druhé straně zabránit šíření názoru propagujících rasismus, xenofobii a všechny formy nenávisti. "Existuje právo nenávidět? Máme svobodu k tomu, abychom byli zlí? Pokud se lze bránit, tak jakými prostředky a jakou silou?" uvedl Rychetský. Doplnil, že právo podle něj zaostává za technologickým rozvojem "o několik koňských délek".