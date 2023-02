ANO zhodnotí Babišovu kandidaturu, není jasné, zda zůstane poslancem

Praha - Vedení opozičního hnutí ANO se dnes sejde, aby zhodnotilo neúspěšnou prezidentskou kandidaturu svého předsedy a bývalého premiéra Andreje Babiše. Debata se povede i o tom, zda si Babiš nechá svůj poslanecký mandát. Zároveň se předsednictvo bude zabývat strategií dalšího působení hnutí či nastavením nové odpovědnosti členů vedení.

Expremiér ve volbě neuspěl proti bývalému vysokému představiteli české armády a NATO Petru Pavlovi.

Babiš byl kritizován za některé prvky předvolební kampaně, sám ale odmítl, že by byla negativní. Spolupráci s ním po volbě ukončili marketér Marek Prchal, expremiérova dlouholetá spolupracovnice Tünde Bartha i mluvčí Vladimír Vořechovský. První místopředseda hnutí Karel Havlíček uvedl, že je logické, že skončil volební tým, když se v blízké budoucnosti žádné volby nekonají. Část lidí přešla na pomoc poslaneckému klubu, část skončila.

Tenze v hnutí ale nastaly už před prvním kolem volby, kdy moravskoslezský hejtman a místopředseda ANO Ivo Vondrák a ostravský primátor a dřívější člen předsednictva hnutí Tomáš Macura veřejně podpořili Babišova protikandidáta Pavla. I to bude bodem dnešního jednání.

Babiš by měl také vedení ANO sdělit, jak vidí své další působení, a to i s ohledem na poslanecký mandát získaný ve volbách v roce 2021. Pokud by se rozhodl opustit dolní komoru Parlamentu, mohla by jej nahradit litvínovská starostka Kamila Bláhová, která skončila ve volbách v Ústeckém kraji první pod čarou.