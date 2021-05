ANO ve středních Čechách povede do sněmovních voleb Babiš

Lysá nad Labem (Nymbursko) - ANO ve středních Čechách by měl vést do sněmovních voleb předseda hnutí a premiér Andrej Babiš. Rozhodl o tom dnes sněm krajské organizace ANO v Lysé nad Labem, který zároveň zvolil novou krajskou předsedkyní středočeskou a nymburskou zastupitelku Adrienu Gabrielovou. Babiš považuje nominaci na post středočeského lídra za logickou, protože v kraji kandidoval i v letech 2013 a 2017, uvedl dnes na dotaz ČTK. Rozhodne ale podle něj celostátní výbor hnutí. V médiích se jednu dobu spekulovalo o tom, že by mohl kandidovat v Ústeckém kraji.

"Byla schválena kandidátka, ale celostátní výbor do toho může ještě zasáhnout," upozornila Gabrielová. Zda bude Babiš skutečně lídrem ve středních Čechách, nebo dá přednost Ústeckému kraji, tak podle nové předsedkyně není stále jasné. "Ani my, členové, to nevíme," uvedla Gabrielová. Dodala, že slyšela o obou variantách. Babiš se dnešního krajského sněmu nezúčastnil.

ČTK posléze premiér poskytl vyjádření, v němž uvedl, že návrh vést středočeskou kandidátku považuje za logický. "Ve středních Čechách jsem kandidoval 2013 i 2017, takže je to logický návrh," uvedl. Dodal, že rozhoduje celostátní výbor hnutí.

Pokud by předseda hnutí Babiš vedl ANO do voleb z pozice lídra středočeské kandidátky, utkal by se například s lídrem ODS Janem Skopečkem, který povede koaliční kandidátku Spolu, nebo předsedou STAN Vítem Rakušanem, jenž bude v kraji volební jedničkou STAN a Pirátů. V Ústeckém kraji by soupeřil o přízeň voličů s šéfem Pirátů Ivanem Bartošem.

Gabrielová nahradila v čele krajské organizace ANO bývalou hejtmanku Jaroslavu Pokornou Jermanovou, která už dříve avizovala, že na sněmu nebude obhajovat funkci. Téměř po osmi letech podle ní nastal čas na změnu. Nadále je oblastní předsedkyní v Benešově a celostátní místopředsedkyní ANO. Kromě toho působí i jako krajská a benešovská zastupitelka.

Pokorné Jermanové se v loňských krajských volbách nepodařilo obhájit hejtmanské křeslo. Krajskou vládu ANO a ČSSD podporovanou komunisty vystřídala koalice STAN, ODS, Pirátů a Spojenců a hejtmankou se stala Petra Pecková (STAN). Pokorná Jermanová krátce po volbách oznámila, že bude na mateřské dovolené se svou dcerou a kromě působení v krajské opozici chce dál pracovat pro hnutí.