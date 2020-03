ANO v lednu splatilo poslední část půjčky předsedovi Babišovi

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš reaguje 26. května 2019 ve volebním štábu hnutí v Praze na výsledky voleb do Evropského parlamentu. ANO volby vyhrálo a získalo šest mandátů.

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš reaguje 26. května 2019 ve volebním štábu hnutí v Praze na výsledky voleb do Evropského parlamentu. ANO volby vyhrálo a získalo šest mandátů. ČTK/Vondrouš Roman

Praha - Hnutí ANO v lednu splatilo poslední část půjčky svému předsedovi a zakladateli, současnému premiérovi Andreji Babišovi ve výši 24 milionů korun. Nedluží mu tak už žádné peníze. Vyplývá to z dodatečné informace ve výroční finanční zprávě hnutí za rok 2019, která je k dispozici na webu ANO. Na informaci dnes upozornil server Seznam zprávy.

Koncem roku 2017 činila bezúročná půjčka současného premiéra 124 milionů korun, v závěru roku 2018 to bylo 25 milionů a koncem loňského roku 24 milionů. Figurovala mezi krátkodobými závazky ve výroční zprávě, v dodatečné informaci ale hnutí zveřejnilo informaci o jejím splacení.

Splatnost byla do 31. března letošního roku. "Poslední část půjčky splatilo hnutí ANO 13. ledna tohoto roku. Mohu tedy potvrdit, že v tuto chvíli už hnutí nedluží panu Babišovi vůbec nic," uvedl hlavní manažer hnutí a poslanec Jan Richter.

Celkové výnosy ANO loni činily 163,3 milionu korun, z čehož příspěvky ze státního rozpočtu tvořily 147,7 milionu, tedy zhruba 90 procent. Dary hnutí ve výroční zprávě vyčíslilo na 12,2 milionu, což je o 30 milionů méně než předloni. Nejvíce hnutí daroval Richter, celkem téměř 293.000 korun, a europoslankyně Radka Maxová, která poskytla 261.200 korun. Na členských příspěvcích ANO vybralo 3,4 milionu.

Náklady hnutí činily téměř 100 milionů. Za volby do Evropského parlamentu, v nichž získalo šest poslanců, ANO dalo 32,2 milionu, za volby do Senátu zhruba 362.000 korun a za volby do obecních zastupitelstev přes 45.000 korun. Mzdy vyšly hnutí na zhruba 18 milionů korun.