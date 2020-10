ANO v Karlovarském kraji vyzvalo STAN k jednání, které to odmítlo

Karlovy Vary - Hnutí ANO v Karlovarském kraji vyzvalo ke společnému povolebnímu jednání hnutí STAN. Starostové ale ústy svého lídra Petra Kulhánka (KOA) odpověděli, že společné jednání nyní není aktuální. Pokud by se ale STAN podařilo sestavit koalici, bude s hnutím ANO jednat o jeho opoziční roli, sdělil dnes ČTK Kulhánek.

V krajských volbách vyhrálo v Karlovarském kraji hnutí ANO se ziskem 13 mandátů v 45člennném zastupitelstvu. STAN s osmi mandáty skončilo na druhém místě. Od voleb se snaží na jedné straně ANO s ODS a KDU-ČSL a na druhé straně STAN s Piráty a částí kandidátky Volby pro kraj sestavit koalici.

Krajská předsedkyně ANO Jana Mračková Vildumetzová dnes uvedla, že by ANO znovu chtělo jednat se všemi politickými subjekty, které byly zvoleny do zastupitelstva. "Rádi bychom projednali možnosti a varianty pro potenciální zapojení se do koaličního projektu. Stejně tak jsme otevřeni jednání o případné roli konstruktivní opozice, pokud budou existovat nějaké ideově nepřekročitelné překážky vyvážené zájmem nad osudem našeho kraje," uvedla Mračková Vildumetzová.

STAN, kteří kandidovali společně s TOP 09, KOA a VPM Cheb, ale už před volbami deklarovali, že jejich cílem je vytvořit středopravou koalici demokratických stran bez ANO a SPD. "V tomto ohledu nevidíme v realizaci z našeho pohledu reálného a životaschopného koaličního projektu žádný průsečík s vaším hnutím, a proto není z našeho pohledu společné jednání aktuální," odpověděl Mračkové Vildumetzové Kulhánek.

"Rádi se s vámi sejdeme nad rolí konstruktivní opozice v případě, že se nám potvrdí životaschopnost formátu námi navrhované krajské koalice," doplnil.

Blok ANO a ODS s KDU-ČSL se tak snaží získat alespoň jednotlivé zastupitele z menších stran. Spolupráci už stvrdili dva zastupitelé zvolení za Volbu pro kraj, a to Václav Skuhravý a Jiří Brdlík, přidala se i zastupitelka zvolená za SNK1 - Starostové našeho kraje Jitka Pokorná. Neoficiálně se mluví i o třech zastupitelích z hnutí Místní.

Pokud by nakonec i tři zastupitelé za Místní podpořili koalici pod vedením ANO, získala by v zastupitelstvu nejtěsnější většinu.