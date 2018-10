Praha - Hnutí ANO chce v případě úspěchu ve volbách na pražský magistrát investovat miliardy korun do zlepšení života na sídlištích. Součástí plánu, který dnes novinářům představil kandidát hnutí na primátora Petr Stuchlík a dvojka kandidátky Patrik Nacher, je revitalizace 140 vnitrobloků, vybudování stovek sportovišť, stavba parkovacích domů nebo rozšíření služeb pro děti a seniory. Sídliště by se podle Stuchlíka neměla stavebně zahušťovat. Celkové náklady na představený projekt odhaduje na vyšší jednotky miliard. ANO má poslední čtyři roky v Praze primátorku.

"Na sídlištích bydlí třetina obyvatel České republiky a více než 40 procent Pražanů, tedy každý druhý," uvedl Stuchlík. Sídliště jsou podle něj často zanedbaná a schází jim dostatečná občanská vybavenost. "Hnutí ANO v Praze nebude zahušťovat sídliště, nepodporujeme stavbu dalších domů mezi těmi stávajícími," dodal kandidát.

Představený plán počítá v následujících čtyřech letech s revitalizací 140 vnitrobloků, vybudováním 250 sportovišť a osmi bazénů či koupališť, výstavbou 12 parkovacích domů a čtyř základních škol a zajištěním 1440 nových lůžek v domovech pro seniory.

Vzorem pro úpravy veřejných prostranství mezi panelovými domy má být projekt revitalizace sídliště Vybíralova na Černém Mostě, který městská rada schválila loni v září a nyní se uskutečňuje. Plán počítá s novými povrchy silnic a širšími chodníky či výsadbou 250 stromů. Podle odhadů vyjde projekt na 300 milionů korun.

Nová sportoviště navrhovaná hnutím ANO by měla být podobná síti sokolských sportovišť a vznikat by mohla u bývalých trafostanic, které by sloužily jako zázemí. Nadzemní parkovací domy mají vznikat pouze tam, kde je to vhodné, jinde by mělo město preferovat podzemní parkoviště, dodal Stuchlík. Jako příklad uvedl připravovaný projekt podzemního parkování v Praze 9. Místní obyvatelé se v poslední době ozývají například proti nadzemnímu parkovacímu domu, který má vyrůst na Jižním Městě.

ANO se chce věnovat také zvýšení bezpečnosti v různých podchodech a zákoutích, kterých je na sídlištích mnoho. Pomoci by podle Stuchlíka měla instalace kamer pod dohledem městské policie a lepšího osvětlení.

Stuchlík a Nacher uvedli, že ANO neplánuje významněji přepracovávat návrh nového pražského územního plánu, který by měl začít platit v roce 2023. Některé občanské spolky varují před tím, že tzv. Metropolitní plán dostatečně negarantuje, že se sídliště nebudou zahušťovat, a jasně nevymezuje plochy pro občanskou vybavenost. Podle Nachera je návrh v současné podobě v pořádku. "Když se na Metropolitní plán podíváte, tak se soustředí hlavně na velká rozvojová území a brownfieldy a u sídlišť se globálně se zahušťováním nepočítá," uvedl.

ANO před volbami pořádá tzv. sousedské večeře, které se zaměřují primárně právě na sídliště, kde hnutí podle politologů cítí volební potenciál. Volby do zastupitelstva a třetiny Senátu se budou konat v pátek a v sobotu. Hnutí ANO minulé volby na magistrát v roce 2014 vyhrálo a sestavilo koalici pod vedením primátorky Adriany Krnáčové. Ta letos za hnutí nekandiduje.