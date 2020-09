ANO si podle Kantar CZ drží vůdčí pozici, ale podpora mu klesla

Praha - Největší podporu mezi lidmi si stále drží ANO, které by v srpnu podle modelu agentury Kantar CZ vyhrálo volby do Sněmovny s 27,5 procenta hlasů. Nicméně proti červnu jeho podpora klesla o 4,5 procentního bodu. Naopak strany, které by skončily na dalších místech, tedy Piráti, ODS a SPD, si polepšily. Z volebního modelu, který dnes zveřejnila Česká televize, plyne, že Piráty by v srpnu volilo 19,5 procenta lidí, ODS 15 procent a SPD osm procent.

Do dolní parlamentní komory by se v srpnu dostaly zřejmě ještě tři strany. Hnutí STAN by podpořilo 6,5 procenta voličů, ČSSD 5,5 procenta lidí a TOP 09 pět procent lidí. Proti červnovému průzkumu by podle Kantar CZ neuspěli komunisté, kteří si pohoršili o procento na 4,5 procenta.

Největší ztrátu mezi stranami od června ale zaznamenalo ANO. Podle analytika Kantar CZ Pavla Ranochy strana přišla o voliče pocházející zejména ze střední generace a spíš s vyšším a středním vzděláním. Jako důvody změny názoru na hnutí ANO uvádějí buď obecnou ztrátu důvěry v něj, nebo příliš velké zadlužení, ke kterému přistoupila vláda pod vedením hnutí, nebo příliš častá a chaotická opatření v boji proti koronaviru, uvedl Ranocha.

Společnost Kantar CZ provedla průzkumu v době mezi 24. srpnem až 11. zářím dotazováním u 1200 lidí.

Volební model ve srovnání s výsledkem sněmovních voleb v říjnu 2017 (v pct):

Strany srpen 2020 červen 2020 květen 2020 duben 2020 březen 2020 únor 2020 leden 2020 volby říjen 2017 ANO 27,5 32 31,5 34,0 34,5 31 30 29,64 Piráti 19,5 18 17 16,0 13,5 15,5 16,5 10,79 ODS 15 13 13,5 11,5 14 13 12,5 11,32 SPD 8 5,5 8 7,0 5,5 6,5 7,5 10,64 ČSSD 5,5 5 5,5 5,5 6,0 5,5 5,0 7,27 STAN 6,5 6 5,5 5,5 5,5 6,5 5,0 5,18 TOP 09 5 5,5 5 6,5 5,5 5,5 5,5 5,31 KSČM 4,5 5,5 5 5,5 5,5 4,5 6,5 7,76 KDU-ČSL 4 4,5 4 4,0 4,5 5,0 5,0 5,8 Trikolóra 2,5 3 2 2,5 2,5 3,0 2,5

Zdroj: Kantar CZ