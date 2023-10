Praha - Poslanecký klub ANO se v úterý poradí o načasování hlasování o nedůvěře vládě. ČTK to dnes sdělila předsedkyně klubu opozičního hnutí Alena Schillerová. Poslanci ANO už v týdnu sesbírali podpisy nutné pro vyvolání hlasování, považují za nepřijatelné, aby ministrem vnitra zůstal Vít Rakušan (STAN). Premiér Petr Fiala (ODS) se ho ale zastal a prezident Petr Pavel nemá informace, které by ho vedly ke změně postoje. Na konci září řekl, že nevidí důvod k diskusi o Rakušanově odvolání kvůli vlastnictví šifrovaného telefonu či o vyslovení nedůvěry vládě.

Schillerová ve čtvrtek řekla, že hnutí sesbíralo podpisy nutné pro vyvolání hlasování o nedůvěře vládě, ale že předsedkyni Sněmovny je zatím odevzdávat nebude. Minulý týden hnutí uvedlo, že hlasování vyvolá, pokud bude premiér Fiala i nadále držet Rakušana ve vládě. Fiala podle ANO dosud bagatelizoval informace o tom, že Rakušan měl šifrovaný telefon. Vicepremiér uvedl, že telefon měl po posledních sněmovních volbách kvůli obavám z odposlechů, ale prakticky ho nevyužíval.

Zároveň poslal předseda hnutí ANO a expremiér Andrej Babiš dopis Pavlovi, ve kterém vysvětluje situaci okolo šifrovaného telefonu ministra vnitra. Odbor komunikace Hradu ale v pátek ČTK sdělil, že prezident nemá oficiální a věrohodné informace, které by jej vedly ke změně postoje, a nic na tom nemění ani obsah Babišova dopisu.

"Prezident Pavel opět propásl možnost ukázat, že není prezidentem pětikoalice, ale nestalo se. My skutečně považujeme za naprosto nepřijatelné, aby ministrem vnitra zůstal Vít Rakušan, a pokud to premiér kvůli strachu z rozpadu koalice odmítá řešit, vyvoláme hlasování o nedůvěře vládě," napsala dnes ráno ČTK Schillerová. "Na úterním jednání klubu se ještě poradíme o načasování, ale určitě to podáme tak, abychom nepřišli o čtvrteční interpelace," dodala.

Vzhledem ke sněmovní koaliční většině je pravděpodobné, že pokus o svržení kabinetu by nebyl úspěšný. Fialova vláda by mu čelila potřetí. Koalice má 108 poslanců, opoziční ANO a SPD dohromady 91. Nezařazeným je Ivo Vondrák, bývalý poslanec ANO.