ANO se o podpoře komisi k cizím vlivům rozhodne po debatě

Praha - Poslanecký klub hnutí ANO se podle jeho předsedy Jaroslava Faltýnka o možné podpoře vzniku vyšetřovací komise hodnotící vliv autoritářských režimů na dění v České republice rozhodne po diskusi na plénu Sněmovny. Řekl to na dnešní tiskové konferenci před zahájením schůze dolní komory. Návrh má podporu například opozičních ODS, Pirátů, lidovců či TOP 09, naopak SPD či KSČM jsou proti. Poslanci by o zřízení komise mohli hlasovat potom, co se vypořádají ze zákony, které jim vrátil Senát. Návrh na zařazení bodu na program schůze by měl mít většinovou podporu.

"Senátní vratky jsou naše priorita. Pokud budou všechny nějakým způsobem projednány, podpoříme zařazení bodu na pořad schůze. Jak budeme hlasovat, se rozhodneme v průběhu debaty," řekl Faltýnek. Osobně se domnívá, že by se tomu měly věnovat tajné služby. Podobně se v neděli v České televizi vyjádřil místopředseda ANO a předseda Sněmovny Radek Vondráček.

Návrh na ustavení sněmovní vyšetřovací komise "pro vyhodnocení vlivu autoritářských režimů na vnitřní záležitosti českého politického systému" podepsali před více než rokem zástupci TOP 09, Pirátů, lidovců a STAN a také jednotlivci z ODS, ANO a ČSSD. Čtyři desítky signatářů jsou potřeba k tomu, aby se Sněmovna návrhem zabývala. Dosud se na něj ale nedostalo. Vytvoření komise iniciovala poslankyně TOP 09 Helena Langšádlová.

Opětovná diskuse o komisi vyvstala poté, co server Aktuálně.cz uvedl, že úvěrová společnost Home Credit proplatila téměř 2000 hodin práce PR agentuře C&B Reputation Management za zlepšování obrazu komunistické Číny u české veřejnosti. Home Credit k tomu uvedl, že nenajímal ani nepoptával v Česku služby, aby prosazoval zájem jakékoli cizí země. Společnost patří do skupiny PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera.

Názor poslanců hnutí ANO bude rozhodující. Proti jsou totiž poslanci SPD a KSČM, sociální demokraté se jasně nevyjádřili. Podle předsedy klubu KSČM Pavla Kováčika by se téma hodilo případně na výbor. Problém vidí komunisté v tom, že se komise má soustředit pouze na možný vliv Ruska a Číny. "Vidíme to jako velmi výběrové a účelové," uvedl. Z pochopitelných důvodů mají na to komunisté podle něj jiný názor.

Podobně se vyjádřil šéf poslanců SPD Radim Fiala. Případná komise by se podle něj měla zaměřit i na vliv Saúdské Arábie či Turecka. Věcí se podle něj mají zabývat zpravodajské služby. "Jde o snahu vyvolat politickou hysterii, která odvádí Sněmovnu od legislativní práce pro občany," řekl.

Naopak podle předsedy klubu KDU-ČSL Jana Bartoška by komise přinesla praktické výsledky. "Není to o tom, že bychom si chtěli hrát na špiony nebo detektivy. Vyšetřovací komise je politický orgán, má hledat systémové řešení, slabá místa ve státní správě a poměrně rychle přijít se shrnující zprávou a vydat doporučení pro Parlament a státní správu, jak posilovat bezpečnost a obranyschopnost České republiky," uvedl pirátský poslanec Jan Lipavský. Zpravodajské služby podle něj nemají mandát vydávat doporučení, jako by mohla sněmovní komise.

Sněmovna projedná zřízení komise k cizím vlivům asi ve středu

O zřízení vyšetřovací komise k možnému vlivu autoritářských režimů na dění v Česku by Sněmovna mohla rozhodnout ve středu. Návrh prosadila v rámci dnešních změn programu schůze poslankyně TOP 09 Helena Langšádlová. Lidovec Marek Výborný naopak neuspěl s požadavkem, aby poslanci pokračovali ve středu v úvodní debatě o zrušení budoucí povinné maturitní zkoušky z matematiky.

"Vlivy nabývají naprosto konkrétních podob," uvedla k věci Langšádlová. Připomněla také kauzu bývalého ruského agenta Sergeje Skripala, který byl podle ruské propagandy otráven jedem novičok vyrobeným v Česku, a kybernetické útoky na ministerstvo zahraničí. Komise by měla probrat podle Langšádlové rizika a přijít s konkrétními opatřeními, které by měl stát přijmout.

Zrušení plánované povinné maturity z matematiky poslanci zatím jen rozjednali. Po dnešku je jasné, že debata o vládní a obdobné pirátské předloze bude pokračovat až příští rok. Povinná zkouška z matematiky má být podle platného zákona zavedena už od roku 2021.

Hned na začátku dnešního pokračování schůze poslanci uctili minutou ticha památku obětí střelby v ostravské fakultní nemocnici.