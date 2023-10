ANO se kvůli zpřísnění odchodů do předčasné penze obrátí na ÚS

Praha - Opoziční hnutí ANO sebralo podpisy svých zákonodárců na podání návrhu na zrušení přísnějších podmínek pro předčasné důchody. Na Ústavní soud se s ním obrátí počátkem listopadu, informovala dnes na tiskové konferenci předsedkyně sněmovní frakce hnutí Alena Schillerová. Nevyloučila ani podání, které se má týkat konsolidačního balíčku, jenž schválili minulý týden poslanci. S ním ale hnutí počká na rozhodnutí Senátu a prezidenta Petra Pavla. Hnutí ANO už se obrátilo na Ústavní soud s dřívější novelou o valorizaci penzí. Soud se jí začne podle předsedy Josefa Baxy na plénu zabývat ještě v říjnu, v jednání bude pokračovat v listopadu. Zvažuje se podle něj, že by věc projednával soud veřejně. Finální rozhodnutí se podle Baxy dá stihnout do konce roku.

Znovu se chce ANO na Ústavní soud obrátit kvůli schvalovací proceduře důchodové novely a případnému porušení principu očekávání lidí při rychlém zpřísnění předčasných důchodů. Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) ale vláda a jeho úřad už na jaře avizovaly hlavní parametry změn. K postupu vlády měl výhrady i prezident Pavel. Poukazoval mimo jiné na to, že nový model mimořádné valorizace bude dražší než dosavadní. Měl i výhrady k zavedení změn bez přechodného období. Vládě také vytkl to, že nevedla intenzivní nformační kampaň o plánovaných úpravách, aby se na ně lidé mohli připravit. Normu podepsal 1. září, nová pravidla tak byla zavedena o měsíc později, než si vláda přála.

Novela zpomaluje valorizace a zpřísňuje předčasné penze. Cílem je zbrzdit zadlužování a růst výdajů. Zákon zkracuje možnost jít do penze dřív z pěti na tři roky, zvyšuje krácení předčasného důchodu, stanovuje podmínku 40 let placení odvodů a ruší valorizaci zásluhové části do řádného důchodového věku.

Za 30 let existence se ÚS zabýval schválenými zákony na návrh skupiny poslanců nebo senátorů v téměř 200 případech.