ANO: Schvalování vládního balíčku je bitvou o to, zda si ČR vybere jen stagnaci

Praha - Závěrečné schvalování vládního balíčku daňových a výdajových opatření Poslaneckou sněmovnou nazvalo dnes opoziční hnutí ANO na tiskové konferenci v dolní komoře finální bitvou o to, zda se Česko stane pomyslným ostrovem sebevrahů, kteří si vybrali hospodářskou stagnaci. Poslanci se dnes sešli k závěrečné debatě o balíčku poprvé, vzhledem k jednacímu řádu, který umožňuje taková hlasování pouze ve středu a v pátek, vládní koalice předpokládá, že se zákonodárci k tématu budou scházet i v dalších týdnech. Opozice se podle ANO i SPD domluvila se stranami vládní koalice na tom, že schválí program jednání bez zbytečných průtahů, potom chce jednotlivé změny v balíčku podrobně rozebírat a hovořit o navrhovaných změnách.

"Chceme se věnovat tomu, co je na balíčku špatně. Možná i tomu, co je na něm dobré, i když to bychom napočítali na prstech jedné ruky," uvedl na tiskové konferenci před zahájením jednání předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala k tomu, zda se hnutí chystá schůzi blokovat. Ústavní stížnost by podle něj hnutí podalo, pokud by koalice přistoupila ke zkracování doby pro vystoupení jednotlivých poslanců. Podle jeho informací uvažuje koalice o zařazení pevného času hlasování na 11. či 13. říjen.

Opozice připravila k návrhu desítky pozměňovacích návrhů, podle šéfky sněmovního klubu ANO Aleny Schillerové je neakceptovatelné zvyšovat daně v době, kdy vláda toleruje šedou ekonomiku, když řádně nevybírá daně, a nedokáže čerpat evropské dotace. Balíček je podle ní proinflační a protirůstový. Podle SPD vláda odírá lidi o daně a navyšuje příjmy, zatímco by podle ní měla snižovat výdaje, které se "utrhly ze řetězu".

"Budeme požadovat krizový akční plán o nápravě čerpání evropských dotací a výběru daní," uvedla Schillerová. Podle místopředsedy ANO Karla Havlíčka vláda zároveň se zvyšováním daní mlčí o plánu změn ve výdajích státu. Žádá proto o upřesnění vládních škrtů.

Konsolidačním balíčkem chce vláda zlepšit stav veřejných financí. Samotný návrh, který vláda původně předložila, má stovky stran. Koalice k němu navrhla komplexní pozměňovací návrh rovněž o stovkách stran. Ve druhém čtení se k návrhu sešlo na osm desítek pozměňovacích návrhů a o všech z nich budou poslanci rozhodovat hlasováním.

V příštím roce by měl balíček pomoci snížit schodek o 97 miliard korun a do roku 2025 celkem o 150 miliard korun. Projednávaná změna zákonů mimo jiné zvyšuje daň z příjmu právnických osob z 19 na 21 procent, slučuje na 12 procent nynější snížené sazby DPH deset a 15 procent a mění v sazbách rozložení některých položek.

Pořízení F-35 je podle ANO nyní zbytný hazard, hnutí chce rozhodnutí odložit Opoziční hnutí ANO považuje nynější pořízení amerických letounů F-35 za neobhajitelný a zbytný hazard. Před dnešním jednáním Sněmovny to řekl místopředseda ANO a šéf stínové vlády hnutí Karel Havlíček. Nejsilnější opoziční strana navrhuje posunout nákup o dva roky, kdy by se mělo diskutovat o tom, jaká je nejvhodnější i ekonomicky nejpřijatelnější varianta pro zabezpečení vzdušného prostoru a plnění úkolů NATO. Vláda loni v červenci rozhodla, že ministerstvo obrany zahájí s USA jednání o pořízení letounů F-35. Obrana chce pořídit 24 letadel, dosud má armáda 14 stíhacích strojů. Letouny v armádě nejspíš nahradí švédské gripeny. Na jejich využívání má Česko smlouvu do roku 2027, využít poté může dvouletou opci. Americké ministerstvo zahraničí schválilo možný prodej letounů české armádě v červnu. Maximální možnou částkou pro případný desetiletý kontrakt je 5,62 miliardy dolarů (asi 124 miliard korun). Havlíček dnes řekl, že ANO nezpochybňuje potřebu posilovat výdaje na obranu, nesmí se tak ale dít zbrkle a za každou cenu. "Cílem nesmí být utrácet a za každou cenu pořizovat to nejlepší, ale investovat uvážlivě a v kontextu toho, na co máme a co potřebujeme," uvedl. Stínová vláda ANO proto podle Havlíčka nesouhlasí s "ukvapeným" schvalováním nákupu. "F-35 považujeme za špičkové stroje páté generace, ovšem v současné ekonomické situaci je jejich pořízení zbytným hazardem a neobhajitelné," řekl. Nákup je podle něj nutné posuzovat v kontextu celkových nákladů, vzít do úvahy investice do infrastruktury, podpůrných služeb či provozních nákladů. ANO proto doporučuje odložit rozhodnutí o dva roky a vést o něm celospolečenskou diskusi. "Za ty dva roky nedojde k žádnému zhoršení v plnění úkolů letectva," zdůraznil Havlíček. Nákup dnes kritizoval i šéf SPD Tomio Okamura, podle kterého není v nynější rozpočtové situaci kupovat nejdražší možné stíhačky. Obdobně se nedávno vyjádřila i nesněmovní SOCDEM. Možný nejdražší nákup české armády kritizoval nedávno i výrobce švédských gripenů. Marketingový ředitel firmy Saab Mikael Franzén ČTK řekl, že Švédové neměli příležitost prezentovat benefity svých letadel a nabízejí 24 Gripenů E za 2,5 až 3 miliardy dolarů (asi 56 až 67 miliardy korun). Součástí balíčku by bylo zdarma 14 Gripenů C/D, které si Česko v současnosti pronajímá za 1,7 miliardy korun ročně. Ministerstvo obrany uvedlo, že pro armádu je nejvhodnější nákup F-35 a se společností Saab nemá mandát jednat. Doplnilo, že oficiální nabídka na gripeny zdarma neexistuje a cena inzerovaná společností Saab se liší od oficiální švédské nabídky. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) v polovině srpna uvedla, že vyjednávání o nákupu letounů je ve finále a v řádech týdnů by měl být výsledek představen vládě a předsedům parlamentních stran.