ANO: Příspěvek na dítě je první téměř plošnou pomocí, vyplacen ale bude pozdě

Praha - Opoziční hnutí ANO považuje příspěvek 5000 korun na dítě domácnostem s příjmem do jednoho milionu korun za první téměř plošnou pomoc. Vyplácen ale bude podle hnutí pozdě, legislativa není připravená a není jasné, jak budou lidé splnění kritéria dokládat. Na tiskové konferenci po jednání stínové vlády ANO to řekli bývalý premiér Andrej Babiš a předchozí ministryně financí Alena Schillerová.

Vláda se ve středu shodla mimo jiné na vyplacení jednorázového příspěvku. Kabinet plánuje upravit také pravidla rodičovské. Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) se příspěvky týkají 2,1 milionu dětí do 18 let a rodiny s příjmem do milionu korun čistého by měly podporu dostat nejpozději do konce srpna. Příspěvek by měl upravit zákon, který připraví jeho resort. Vláda ho po schválení předloží Parlamentu. ANO ve Sněmovně návrh podpoří, kabinet ale musí vysvětlit další postup, řekl Babiš.

Podle bývalého ministerského předsedy je problém, že stát nemá k dispozici data od finanční správy. Neví se tedy, jak budou rodiny splnění kritérií pro obdržení příspěvků dokladovat. Kabinet Spolu a Pirátů se STAN by podle Babiše měl postupovat tak jako Německo, které dalo 100 eur (zhruba 2450 korun) na každé dítě všem rodinám.

Hnutí ANO nadále prosazuje plošná řešení typu odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje energie či snížení daně z přidané hodnoty na energie.

Stínový ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček uvedl, že vláda nedostatečně zareagovala na situaci s plynem. Zásobníky se měly doplnit buď skrze Správu státních hmotných rezerv (SSHR) nebo motivaci obchodníků, míní.

V českých zásobnících je podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN) asi 925 milionů metrů krychlových plynu, loni ve stejném období v nich bylo 391 milionů. Při běžné spotřebě vydrží zásoby dva měsíce, v případě regulovaného systému by stačily na mnohem delší dobu. Podle Havlíčka nelze srovnávat daná období vzhledem k aktuální krizi kvůli konfliktu na Ukrajině.

Rusko ve středu zastavilo dodávky plynu do Polska a Bulharska. Své rozhodnutí zdůvodnilo tím, že místní plynárenské podniky PGNiG a Bulgargaz odmítly za plyn platit v rublech, jak Moskva požaduje. Dodávky plynu do ČR jsou stabilní, plynárenská soustava funguje bez omezení.

Kabinet by také měl podle Havlíčka aktualizovat jednotlivé regulační stupně a všechny dotčené s nimi seznámit. Zároveň pokud by došlo k omezení dodávek například v průmyslu, měly by být známy kompenzace, dodal.

Ministerstvo průmyslu ve středu ČTK informovalo, že při kritickém nedostatku plynu by se dodávky zachovaly jen domácnostem a kritické infrastruktuře, například nemocnicím. Existuje deset takzvaných odběrových stupňů pro omezování spotřeby. V prvním stupni by se omezily dodávky zákazníkům, kteří mají možnost přejít na jiné palivo.