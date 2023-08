ANO připraví pozměňovací návrhy k vládnímu balíčku, podá také podnět k NKÚ

Praha - Hnutí ANO chce ve Sněmovně předložit pozměňovací návrhy týkající se zhruba deseti oblastí vládního konsolidačního balíčku. Na dnešní tiskové konferenci stínové vlády ANO to řekla předsedkyně poslaneckého klubu opozičního hnutí Alena Schillerová. Avizovala také, že ANO podá v nejbližších dnech podnět k Nejvyššímu kontrolnímu úřadu (NKÚ), který se týká nesrovnalostí ve státním rozpočtu na letošní rok.

Celá řada vládních návrhů by podle Schillerové měla více nežádoucích důsledků než benefitů. "Zásahy do dohod o provedení práce poškodí zaměstnance, zaměstnavatele, trh práce i stát samotný. Reálně České republice hrozí přesunutí stovek tisíc lidí do šedé ekonomiky," poznamenala například.

Vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) v úterý řekl, že část balíčku, která se týká pravidel práce na dohodu, se ještě upraví. Úpravy se mají týkat evidence více dohod u různých zaměstnavatelů či ohlašovacích lhůt.

Dva týdny před představením podoby státního rozpočtu na příští rok podle Schillerové zůstávají v rovině nesplněných slibů například avizované úspory na dotacích. "Věříme, že ve světle objektivního nenaplnění slibů o úsporách je stále naděje, že tento proinflační a protirůstový balíček bude poslanci ve Sněmovně odmítnut jako celek," řekla Schillerová.

Podle vlády by v příštím roce měla navrhovaná opatření v konsolidačním balíčku zlepšit saldo státního rozpočtu o 97,7 miliardy korun. Společně za příští a přespříští rok má jít až o 150,7 miliardy. Balíček mění 63 zákonů. Jde hlavně o rušení daňových výjimek a některá zjednodušení. Balíček chce kabinet schválit do konce roku, aby mohl začít platit v příštím roce.

Samotný návrh zákona jako takový má přinést státu v příštím roce navíc 35,2 miliardy korun. V roce 2025, až začne platit zvýšená sazba daně z příjmů firem, mají příjmy státu stoupnout o 37,1 miliardy korun. Součástí projednávaného návrhu zákona tak nejsou omezování dotací a redukce státních výdajů, které mají pokrýt zhruba polovinu z plánované konsolidace.

Stínová vláda dnes probrala také připravovaný podnět k NKÚ, podle Schillerové bude podán v souvislosti s nesrovnalostmi v rozpočtu na letošní rok v rozsahu přes 100 miliard korun. "Podnět zahrnuje osm neakceptovatelných přečinů ze strany ministra financí," poznamenala. Zmínila optické snižování deficitu, nedodržování základních termínů, nezapočítání výdajů na mimořádnou valorizaci penzí nebo zařazení fiktivních příjmů.

Ministr financí Zbyněk Stanjura společně s premiérem Petrem Fialou (oba ODS) vyjádřili ve středu přesvědčení, že se podaří dodržet naplánovaný schodek rozpočtu, který by měl být 295 miliard korun. Ke konci července byl rozpočet ve schodku 214,1 miliardy korun. Členové vlády se podle Stanjury dohodnou do poloviny září na úsporách v letošním rozpočtu. Předpokládá shodu na snížení plánovaných výdajů o 15 až 20 miliard korun.