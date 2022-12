ANO podpoří Svobodu ve volbě primátorem Prahy, Piráti nikoliv

Praha - Hnutí ANO podpoří na čtvrtečním jednání zastupitelů volbu Bohuslava Svobody primátorem Prahy. Lídr Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) by měl ve funkci nahradit Zdeňka Hřiba (Piráti). Svoboda má mít pravomoce primátora, členem dosluhující rady však nebude. Usedne až v radě nové, kdy bude dovoleno zbylých deset nových radních. Volbu Svobody primátorem naopak nepodpoří Piráti, kteří oznámený postup Spolu a ANO označili za právní paskvil a budou k němu chtít vyjádření ministerstva vnitra. Menšinovou radu Spolu, kterou nabídlo podpořit ANO, zastupitelé ve čtvrtek volit nebudou. Strany budou totiž dál jednat o programových bodech předložených ANO. Novinářům to dnes řekli zástupci stran. Volby v Praze vyhrálo Spolu před ANO a Piráty.

"Vzhledem k tomu, že jednání začala v neděli, ten čas nebyl dostatečný. My jsme se pro tuto chvíli dohodli, že ctíme vítěze voleb, podpoříme volbu pana docenta Svobody primátorem," řekl poslanec a lídr ANO Patrik Nacher.

"My jsme připraveni skutečně navrhnout Bohuslava Svobodu jako kandidáta na primátora, jsme připraveni mu dát plný počet hlasů a v tomto směru vítáme to, že právě ANO je připraveno Svobodu jako lídra Spolu podpořit. Bereme to jako další krok, kdy jsme ustavili výbory zastupitelstva, a čekáme, že by na to mělo navazovat dovolení celé rady," dodal předseda zastupitelů Spolu Zdeněk Zajíček (ODS).

Volba Svobody primátorem by měla být prvním bodem čtvrtečního jednání pražských zastupitelů. Spolu a ANO mají v 65členném zastupitelstvu těsnou většinu 33 hlasů. Pokud se Svoboda stane primátorem, bude mít jeho zákonné pravomoci, avšak nebude členem rady, která zůstane v dosavadním složení s tím rozdílem, že funkci primátora už nebude zastávat Hřib. Dosluhující rada zanikne teprve ve chvíli, kdy je zvoleno všech 11 členů rady.

Spolu původně domlouvalo možnou koalici na půdorysu té vládní, tedy s Piráty a STAN, avšak jednání v minulém týdnu neúspěšně skončila. Poté začalo Spolu jednat s ANO o menšinové dočasné radě složené ze zástupců Spolu. ANO předložilo 15 programových bodů, kterými podporu podmiňuje. O nich nyní strany jednají. "Samotnou radu v této chvíli dovolovat nebudeme. Vzhledem k tomu, že jsme se nebyli v některých momentech na 100 procent schopni shodnout, tak je za nás férovější, když to uděláme tímto způsobem," řekl Nacher.

Strany se podle předsedy zastupitelů Spolu Zdeňka Zajíčka (ODS) rozcházejí například ve způsobech řešení některých problémů v dopravě nebo nedostatečné kapacity středních škol.

Od dnešního rozhodnutí si strany slibují, že získají čas na dohodu o většinové koalici. Zástupci obou stran zároveň připustili možnost jednat o ní i mezi sebou. Svoboda a Zajíček však zopakovali, že Spolu stále prosazuje sestavení koalice na vládním půdorysu. "Budeme jednat o vládní variantě, ale budeme případně hledat podporu i u dalších zastupitelských klubů," řekl Zajíček. Nacher řekl, že ANO to respektuje. "Troufám si říct, že tímto (jednání Spolu a ANO) se možnosti toho, jak sestavit většinovou koalici, rozšířily," řekl.

Zastupitelka a vyjednavačka Pirátů Jana Komrsková dnes večer v tiskové zprávě zaslané ČTK uvedla, že Piráti výše zmíněný postup nepodpoří. Zároveň jej označila za legislativní paskvil a vyjednávací debakl Spolu. "Magistrát osloví ministerstvo vnitra jako nadřízený orgán o právní výklad tohoto scénáře. Podle našeho názoru tím, že nejsou dohodnuti na podpoře menšinové rady, hledají pouze kličky a mezery v zákonech. To v Česku bohužel už moc dobře známe od dosluhujícího prezidenta," uvedla Komrsková.

Koaliční vyjednávání začala hned po volbách. Od té doby se průběžně setkávali zástupci jednotlivých stran. Spolu prosazovalo vznik obdobné koalice, jako je ta vládní, tedy s Piráty a STAN, avšak jednání neúspěšně skončila. Letošní jednání o novém vedení města je nejdelší v historii Prahy od roku 1993.

Komunální volby v Praze letos vyhrála koalice Spolu, získala v 65členném zastupitelstvu 19 mandátů. Druhé skončilo ANO se 14 mandáty. Třetí Piráti mají 13 zastupitelů a Praha Sobě 11 mandátů. Pět zastupitelů má STAN, šestá SPD získala tři mandáty.