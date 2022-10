ANO podpoří dva koaliční návrhy zvyšující schodek, novelu jako celek ne

Praha - Opoziční hnutí ANO ve Sněmovně podpoří dva návrhy koalice, které navýší schodek rozpočtu o 45 miliard korun na 375 miliard. Pro novelu letošního státního rozpočtu jako celek hlasovat nebude, řekla na dnešní tiskové konferenci šéfka klubu ANO a bývalá ministryně financí Alena Schillerová.

Opozice vznesla několik desítek pozměňovacích návrhů na přesuny peněz uvnitř rozpočtu. Dá se ale očekávat, že vládní většina neumožní jejich schválení. Poslanci ANO budou hlasovat i pro některé návrhy SPD, toto hnutí jich podle předsedy Tomia Okamury připravilo 14.

Naproti tomu dolní komora schválí zřejmě dva návrhy koaličních politiků, které navýší celkový schodek rozpočtu proti původnímu vládnímu záměru 330 miliard až na 375 miliard korun. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) chce přidat sedm miliard korun na sociální výdaje. Spolu s tím chce vládní koalice přidat také 38 miliard na pomoc s rostoucími cenami energií. Rozpočtový výbor oba tyto návrhy podpořil.

Oba návrhy ANO podpoří, ačkoli Schillerová nechápe, proč ministr musí načítat mandatorní výdaje do kapitoly svého resortu v druhém čtení rozpočtu. Návrh na přidání 38 miliard pak opoziční hnutí podpoří proto, že z toho 30 miliard má jít na podporu podnikání. Peníze ale podle Schillerové letos nebudou utraceny, skončí v nespotřebovaných výdajích a budou čerpány až v příštím roce. "Vláda to udělala jen proto, aby nemusela navýšit schodek na rok 2023 o tyto další peníze," řekla.

ANO nepodpoří novelu rozpočtu jako celek. Nesouhlasí s tím, jak je rozpočet vytvořen, jakou "salámovou metodou" vláda postupovala a jak lhala občanům, že ušetří 100 miliard korun oproti rozpočtu navrženému ještě bývalou vládou ANO a ČSSD. Loni v září tento kabinet schválil návrh rozpočtu se schodkem 376,6 miliardy korun, Sněmovna se jím ale pak nezabývala.

SPD podpoří koaliční návrhy zvyšující schodek, novelu rozpočtu jako celek ne

Poslanci opozičního hnutí SPD podpoří v dílčích hlasováních dvojici koaličních pozměňovacích návrhů, které zvyšují schodek letošního rozpočtu o dalších 45 miliard na 375 miliard korun, vyplynulo z dnešního vystoupení předsedy hnutí Tomia Okamury ve Sněmovně. Vládní rozpočtovou novelu jako celek ale poslanci SPD nepodpoří, budou podle Okamury hlasovat proti.

"My při pohledu na pozměňovací návrhy jasně říkáme, že pozměňovací návrhy, a to i ze strany vládních poslanců, ty jsou tady ostatně pouze dva, tak SPD podpoří. SPD podpoří všechny pozměňovací návrhy na pomoc našim občanům se zdražováním," uvedl Okamura. Pomoc by ale byla podle něho možná i bez vysokého zadlužování. Vláda podle Okamury "rozhazuje peníze na nesmysly" a je rozpočtově neodpovědná.