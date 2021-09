ANO podle odborníků dobře načasovalo kampaň a nastoluje témata

Praha - Vládnímu hnutí ANO se před říjnovými sněmovními volbami podařilo dobře načasovat kampaň, díky rychlým reakcím a šikovné komunikaci také nastoluje témata kampaně a udává její tempo. Jako rozpačitou hodnotí naopak odborníci, které oslovila ČTK, kampaň koalice Pirátů a Starostů a nezávislých (STAN). Uskupení se podle nich nedaří dostat z defenzivy, když paradoxně doplatilo na původně příznivé průzkumy veřejného mínění.

Podle konzultanta Karla Komínka z Institutu politického marketingu v kampani ANO ostatní převýšilo. "Díky rychlým reakcím a šikovné komunikaci se mu daří nastolovat témata a udávat tempo. Ostatní strany na to pouze reagují, ani jedna z opozičních koalic prozatím nebyla schopna přijít s tématem, které by ANO výrazně oslabilo," míní.

Politolog Ladislav Mrklas z CEVRO Institutu také považuje kampaň ANO za jednu z nejlepších. "Umí to načasovat, má lidi, kteří to velmi dobře připravili," uvedl. Záležet však bude na finiši, který teprve nadejde a kampaň vygraduje, doplnil. Situace v Afghánistánu a s tím spojená otázka migrace podle něj nahrála například hnutí SPD. "SPD to polilo živou vodou. Strana, která musí také hodně spoléhat na kampaň, je také Přísaha," uvedl. Hnutí bývalého policisty Roberta Šlachty podle něj může doplácet na to, že jde o subjekt jednoho muže.

ANO podle Komínka muselo ustoupit od sdělení, že jeho kandidáti "nejsou jako politici", protože by to po dvou volebních obdobích nebylo uvěřitelné. "Proto se kampaň ANO soustřeďuje na boj, ve kterém se pasuje do role ochránce voličů před ohrožením. To představují obě koalice, zejména Piráti, ale mohou to být také imaginární uprchlíci nebo EU," uvedl.

Apel hnutí premiéra Andreje Babiše (ANO) podle něj funguje. "Místo toho, aby se premiér zodpovídal z 30.000 mrtvých během pandemie, tak se v médiích řeší, jaká ideologie vedla Piráty k výběru nanuku pro kontaktní kampaň a že v takovém světě žít nechceme. To je krásná ukázka toho, jak rychle a šikovně dokáže ANO využít situace pro svůj vlastní prospěch. Ostatní strany mají mnohem méně flexibilní reakce, a jsou proto v závěsu," doplnil.

Piráti a STAN se podle Mrklase na jaře uspokojili kvůli příznivým průzkumům. "Ta předkampaň, kterou dělali před prázdninami a pokračovala o prázdninách, byla velmi rozpačitá. Spíš reagovali, než že by byli nějakým hybatelem, což se jim velmi nevyplatilo," míní. Také podle Komínka koalici dostaly do defenzivy příznivé průzkumy ze začátku roku. "Strana přešla do smířlivého tónu, aby nikoho neodradila a zamířila k premiérskému křeslu. Vedlejším efektem ovšem bylo, že přišla i o část své jedinečnosti - o vtip a nadhled," míní Komínek.

Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) neabsolvovala tak zásadní pohyby v popularitě a nyní se zdá, že bude největším vyzyvatelem ANO, uvedl Mrklas. "Pomalu, ale jistě rostou, nebo přinejmenším stagnují. Pokud závěr kampaně zvládnou, mohou k sobě přitáhnout spoustu nerozhodnutých voličů z protibabišovského tábora," uvedl. Kampaň Spolu je podle něj jasně cílená a nijak extra inovativní.

Podle analýzy společnosti Newton Media má z volebních lídrů nejvíce sledujících na facebooku předseda SPD Tomio Okamura. Na twitteru je nejvíc sledován profil premiéra Andreje Babiše (ANO), dominují však příspěvky představitelů koalice Spolu. Na instagramu je nejúspěšnější předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Okamuru sleduje na facebooku 302.000 uživatelů, zhruba o 18.000 víc než Babiše. "Babiš je však na facebooku ze všech volebních lídrů nejpilnější. Během dvou prázdninových měsíců zveřejnil 545 příspěvků, což je třikrát více, než vytvořil za stejné období lídr ODS Petr Fiala, a dokonce desetkrát více než předseda ČSSD Jan Hamáček. V průměru to znamená, že premiér či jeho marketingový tým zveřejní téměř devět příspěvků denně," uvedla společnost Newton Media v tiskové zprávě.

Na twitteru jsou mnohem úspěšnější představitelé koalice Spolu a Pirátů a STAN. "Je patrné, že na této sociální síti je daleko více zastoupena jejich cílová skupina. Nicméně z hlediska celkového zásahu se na twitteru bavíme o celkovém počtu uživatelů v řádu statisíců, na facebooku jde o miliony," uvedl odborník na data a komunikaci David Kursa.