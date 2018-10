Praha - Hnutí ANO v komunálních volbách podle dnešních komentářů v českých denících svým výsledkem zklamalo i přes zisk největšího podílu hlasů v celé republice. ANO sice podle tisku vyhrálo v řadě velkých měst, ale navzdory velkým investicím do kampaně neobhájilo vítězství v Praze a také nedosáhlo tak výrazného úspěchu jako ve sněmovních volbách.

"Víkendové volby vyhrálo hnutí ANO, o tom není sporu. Summa summarum vítězství v 11 ze 13 krajských měst lze stěží nazvat jinak než přesvědčivou volební výhrou," píše v komentáři E15. "Obvykle by v takovém případě nebyl problém použít zkratku a napsat, že v komunálních volbách zvítězil Andrej Babiš. Tentokrát je to ale složitější. Vůdce anoistů totiž napřel největší úsilí a největší peníze zrovna do toho jediného souboje, v němž jeho hnutí opravdu citelně neuspělo," připomíná deník neúspěch hnutí v Praze.

ANO se podle komentáře E15 spoléhá hlavně na bývalé voliče levicových stran, a posiluje tak konkurence hnutí na pravici a mezi liberálními voliči v podobě ODS a Pirátů.

Úplný propad ANO v komunálních volbách by byl podle komentáře Mladé fronty Dnes (MfD) vzhledem k náskoku hnutí v celostátních preferencích překvapením. "Na druhé straně se nepodařilo promítnout celostátní podporu hnutí také do místní úrovně: dominantní pozici, jakou si drží v Parlamentu, se povedlo zopakovat jen zcela výjimečně, třeba v Ostravě," uvádí deník. "Zčásti asi ANO narazilo na svůj strop, zčásti potvrdilo, že mu jiné než parlamentní volby moc nesedí, protože v nich nelze tolik prodat jeho ikonu, Andreje Babiše. Navíc po roce, kdy jeho předseda ve svých rukou soustředil obrovský vliv, narůstá asi tendence moc v zemi vyvažovat," píše MfD.

Na výsledku ANO se také podle komentátora MfD podepsal výkon starostů a primátorů ANO, "jejich neumětelství, nezkušenost, a s tím spojená nestabilita radnic".

Podle Lidových novin (LN) ukázalo ANO v Praze, že nerozumí lidem z periferie, kteří nyní tvoří těžiště voličů hnutí. "Sama o sobě snaha těmto převážně starším a spíše chudším voličům vnutit za kandidáta liberálního milionáře z Prahy 1, který létá vlastním letadlem, byla eufemisticky řečeno odvážná," uvádí komentátor deníku.

"Hlavním strůjcem výrazného neúspěchu vládního hnutí v hlavním městě je především Babišův osobní PR tým," píší LN. Podle deníku se na pražském výsledku podepsala i špatná personální politika ANO. Pražští členové hnutí vybrali v referendu jako volebního lídra Patrika Nachera, ale vedení ANO místo něj dosadilo do čela kandidátky podnikatele Petra Stuchlíka. Voliči pak ale dali Nacherovi i trojce kandidátky, bývalému ministrovi financí Ivanovi Pilnému, víc hlasů než Stuchlíkovi.