Praha - Hnutí ANO podle premiéra Andreje Babiše (ANO) uspělo v krajských i okresních městech. Novinářům předseda vlády po sečtení většiny hlasů v komunálních volbách řekl, že ANO mění Českou republiku k lepšímu. Odmítl, že by šlo o levicové hnutí. Dobře podle Babiše naopak nevypadají výsledky voleb v Praze. Babiš to považuje za důsledek toho, jaké bylo působení zástupců ANO v hlavním městě. Neočekává, že by výsledek voleb ovlivnil fungování koaliční menšinové vlády ANO a ČSSD.

Babiš řekl, že volby celkově vypadají na velký úspěch ANO. "V roce 2014 jsme měli v krajských městech devět vítězství, zatím to vypadá, že bychom mohli mít 11. Co se týká okresů, v roce 2014 jsme měli 13 vítězství a vypadá to na 17," zrekapituloval. ANO podle něj vedlo na rozdíl od některých soupeřů pozitivní a skvělou kampaň, na kterou si vydělalo v předchozích volbách.

Premiér odmítl, že by ANO bylo levicovou stranou. "Chtěl bych říct, že to není pravda. Neznám víc pravicově orientované dámy, než jsou paní (ministryně financí Alena) Schillerová nebo poslankyně (Radka) Maxová," konstatoval. ANO je podle něj hnutím pro všechny a zvyšuje důchody či zavedlo slevy na jízdném kvůli tomu, že má Babiš sociální cítění.

Výsledky ANO v Praze podle Babiše nevypadají dobře, nebudou takové jako v minulosti. Je to výsledek působení našich lidí v Praze, konstatoval. Očekává vznik křehké koalice. "Samozřejmě to bude těžké, všechno je to o lidech," uvedl. Lídr kampaně Petr Stuchlík podle něj bude reprezentantem ANO v hlavním městě. "Bude spolupracovat na tom, aby naše pražské organizace se pohnuly dopředu, historicky tady máme problém," uvedl.

Babiš nepředpokládá, že by výsledek voleb, v nichž oslabila vládní ČSSD i KSČM, která menšinový kabinet podporuje, ovlivnily fungování kabinetu. "Já se žádnou změnou nepočítám," řekl. Předčasné volby podle něj nikdo nechce a vláda s ČSSD funguje dobře, protože jsou mezi ním a předsedou ČSSD Janem Hamáčkem dobré osobní vztahy.

Piráti se podle Bartoše volbami stávají celorepublikovou stranou

Piráti se podle předsedy strany Ivana Bartoše díky letošním komunálním volbám stávají celorepublikovou stranou. Potěšilo ho, že strana obhájila vítězství v Mariánských lázních. V boji o Senát má podle něj strana stále želízka v ohni, ale možná doplácí na to, že se buduje odspodu a její kandidáti nejsou celorepublikově známí. Novinářům to řekl ve štábu Pirátů na lodi u Smíchovské náplavky v Praze.

"Všude máme zvolené zastupitele, už teď máme nad pět procent. Potvrdili jsme vítězství v Mariánských Lázních, kde jsme měli dlouhodobě starostu, tam jsme volby opět vyhráli. Ve velkých městech bojujeme o druhá nebo třetí místa, je to Ostrava, Olomouc, Brno," řekl Bartoš.

Předseda zopakoval, že v hlavním městě mají Piráti ambice vyhrát. "Praha se asi bude sčítat do pozdních nočních hodin a tady bojujeme o prvenství," řekl Bartoš. Pokud by byli Piráti v Praze druzí, do vyjednávání půjdou stejně jako v případě vítězství. "Je zde mnoho kandidujících subjektů (...), naše týmy v městských částech půjdou a budou jednat podle předvolební strategie, těžiště vyjednávání bude probíhat zítra přes den," doplnil. Podle průběžných výsledků je pětice nejúspěšnějších subjektů v Praze mezi 15 a 18 procenty. Piráti zatím ztrácejí na druhém místě na ODS.

Kandidát Pirátů na primátora Zdeněk Hřib ČTK odpoledne řekl, že strana v Praze odmítá jednat s SPD a KSČM, které považuje za extremistické. Obtížné ale podle něj bude i jednání s ODS a ANO, kde bude složité najít programový průnik.

Želízka v ohni zůstávají Pirátům podle Bartoše i v Senátu, především v Praze by mohli jít do druhého kola tři kandidáti, uvedl. "Vidím to optimisticky, osobnosti, které kandidovaly v krajích (...), to jsou lidi, kteří mají historii spojenou s Piráty, ale nejsou to třeba osobnosti, jako jsou kandidáti na prezidenta, kteří díky tomu, že jsou známi celorepublikově, mají pak výhodu i v obvodech, kde kandidují," dodal.

Bartoš také znovu zkritizoval hnutí ANO, které podle jeho slov investovalo do kampaně v komunálních volbách 150 milionů korun. "Když se dívám na to, jak strany investovaly do svých kampaní, a ANO topí v celostátní kampani 150 milionů, a z centrály Pirátů šly tři miliony, a ANO se v celostátních průzkumech voleb do Sněmovny drží výsledků z voleb, zatímco Piráti v posledních průzkumech měli 15,5 procenta, tak si myslím, že důležitá je komplexnost strany, pravdomluvnost, transparentnost. To jsou ty hodnoty, které se nedají přebít masivní billboardovou kampaní za desítky milionů," uvedl.

Výsledek ČSSD je podle Hamáčka odrazem politické reality

Předseda ČSSD Jan Hamáček považuje výsledek sociální demokracie v letošních komunálních volbách za odraz aktuální politické reality. Strana podle něj vůbec nemohla pomýšlet na to, že by ve volbách do Senátu uspěla podobně jako před šesti lety. České televizi Hamáček řekl, že pětici postupujících do druhého kola voleb do horní komory považuje za úspěch pro ČSSD.

Sociální demokracie se dnes podle Hamáčka pohybuje v úplně jiné realitě než před šesti lety. Připomněl, že strana ve volbách do Sněmovny získala loni jen 7,27 procenta. "Pokud jsme z hlediska postupujících kandidátů v Senátu na třetím a počtu mandátů v komunálních volbách na čtvrtém místě, pak to považuji za úspěch z hlediska sociální demokracie," uvedl Hamáček.

Video: Hamáček očekává slabší výsledek voleb do Senátu než před 6 lety

ČSSD pravděpodobně bude chybět v pražském zastupitelstvu, byť kandidát ČSSD Jakub Landovský podle Hamáčka odvedl maximální výkon. "Byl vidět a celou kampaň odtáhl," uvedl. Strana podle vicepremiéra musí v Praze i dalších velkých městech hledat nová témata, osobně by se chtěl soustředit na dostupné bydlení.

Straně podle něj škodí permanentní vnitrostranické diskuse v médiích. "Je potřeba, aby sociální demokraté vystupovali jednotně. Pokud toto neskončí, žádný restart sociální demokracie není možný," prohlásil.

V komunálních volbách sice zaznamenala ČSSD některá vítězství, ale její členové po dnešku z mnoha zastupitelstev zmizí.

Sociální demokraté letos vyhráli volby například ve Vyškově, kde budou mít šest zastupitelů v 27členném zastupitelstvu. První příčku obsadili i v Karviné, kde získali 19 mandátů v zastupitelstvu o 41 členech. Vítězství zaznamenali i v Bohumíně, kde je starostou senátor ČSSD Petr Vícha. Z 23 zastupitelů jich bude 16 z ČSSD, zatímco druhé hnutí ANO bude mít jen čtyři. První skončila ČSSD i ve Frýdku-Místku.

V jiných městech však ČSSD utrpěla porážky. Zatímco v roce 2014 získala v Třinci šest mandátů, letos nemá žádný. V Kladně dostala ČSSD v roce 2014 sedm zastupitelů, letos nebude mít ani jednoho. Také v zastupitelstvu Teplic přišla o všechny tři své zastupitele, nedostala se ani do trutnovského zastupitelstva. V Praze ještě výsledky voleb do magistrátu spočteny nejsou, výsledky ČSSD se však zatím pohybují pod pětiprocentní hranicí.

Bělobrádek: Volební výsledky KDU-ČSL jsou v očekávaném pásmu

Volební výsledky KDU-ČSL jsou v pásmu, které lidovci očekávali. Uvedl to předseda strany Pavel Bělobrádek, který usiluje o zvolení do Senátu. Před druhým kolem senátních voleb bude podle něj důležité přesvědčit voliče, aby opět přišli k volbám. Lidovci budou chtít oslovit i neúspěšné kandidáty se žádostí o podporu.

"Je to v tom pásmu, které jsme očekávali. Není to na velký jásot, že bychom zválcovali republiku," řekl Bělobrádek v České televizi o průběžných výsledcích. "Chtěl bych vyzdvihnout to, že KDU postavila nejvíc kandidátů do komunálních voleb z parlamentních stran a jsem velmi rád, že se tolik zejména mladých lidí odhodlalo do komunálních voleb kandidovat," doplnil předseda lidovců na následném briefingu.

"Zatím to vypadá, že budeme mít největší počet zvolených zastupitelů. Tento výsledek je pro nás nejenom závazkem, ale i výzvou, abychom tuto důvěru na komunální úrovni dokázali lépe zhodnotit v krajských úrovních i ve volbách do Poslanecké sněmovny," doplnil místopředseda strany Marian Jurečka. "Výsledky jsou jasný důkaz toho, že odvádíme kvalitní práci na komunální úrovni a že lidé znají naše komunální politiky," přidal se další místopředseda Jan Bartošek. Zároveň vyzval občany, aby přišli volit i ve druhém kole senátních voleb.

Bělobrádek ohledně boje o Senát vyzdvihl výsledek lidoveckého senátora Jiřího Čunka, který na Vsetínsku zvítězil už v prvním kole. Přál by si, aby rovnou postoupili také dva kandidáti, které KDU-ČSL podporuje v Praze: vědec Jiří Drahoš a diplomat Pavel Fischer. Sám Bělobrádek postoupil v Náchodě do druhého kola.

V obvodech, kde lidovečtí kandidáti postoupí do druhého kola, bude strana jednat o případné podpoře s neúspěšnými uskupeními. Jejich předseda uvedl, že si umí představit i jednání s ČSSD. Lidovci se tradičně vyhýbají spolupráci s komunisty, koalice nechtějí uzavírat ani s SPD.

Šéf TOP 09 Pospíšil je spokojený s výsledkem v Praze

Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil je spokojený s volebním výsledkem v Praze, kde vedl společnou kandidátku se STAN a KDU-ČSL. Zhruba patnáctiprocentní zisk v průběžných výsledcích je podle něj solidní vzhledem k tomu, že jeho blok bojoval s dalšími subjekty z podobné části politického spektra. Budoucí koalice na pražském magistrátu podle něj musí být založena na programu. Vyjednávání začne brzy, řekl Pospíšil České televizi.

Pospíšil odpoledne uvedl, že výsledek nad 12 procent by byl solidní, cokoliv nad 15 bude úspěchem. Koalice se v průběžných výsledcích pohybuje mírně nad vyšší z vytyčených hranic. "Jsem spokojený, každé procento navíc mě naplňuje radostí," konstatoval Pospíšil. Strana si podle něj solidně polepšila i proti průzkumům publikovaným před volbami.

Možná koexistence pěti podobně velkých subjektů na magistrátu podle něj bude znamenat to, že tři se budou muset domluvit a dvě skončí v opozici. "Teprve začneme jednat, počkáme na konečné výsledky," řekl. Koalice však musí být založena na programu, a ne na rozdělení křesel, dodal. Komunikovat chce se všemi stranami, nedovede si však představit spolupráci s ANO.

Za dosavadní problém Prahy považuje rozháranou koalici a zastupitelstvo. "Které neřešilo Prahu, ale samo sebe," uvedl. Možné partnery zatím neoslovil, vyjednávání ale podle něj začne brzy.

Fiala doufá, že se ODS stane mocenskou alternativou k ANO

Předseda ODS Petr Fiala doufá, že se ODS stane mocenskou alternativou k hnutí ANO. Věří, že jeho strana v letošních senátních a komunálních voleb posílí. Řekl to novinářům po svém příchodu do štábu ODS. Průběžné výsledky, podle kterých by do finále v senátních volbách postupovali kandidáti strany v 11 obvodech, zatím nechtěl komentovat.

Fiala uvedl, že Senát považuje za důležitý kvůli tomu, že může kontrolovat a vylepšovat legislativní proces a bránit neuváženým ústavním změnám. "Já jsem rád, že předběžné výsledky zatím vypadají dobře, ale skutečně komentovat můžeme až budeme vědět, jak skutečně rozhodli voliči. Takže buďme trpěliví a ještě počkejme," uvedl.

Přál by si, aby strana v letošních senátních a komunálních volbách posílila podobně jako loni v poslaneckých. "Mým politickým cílem je, abychom byli silnou politickou i mocenskou alternativou k hnutí ANO,“ řekl.

Na otázku, na jaký výsledek voleb by si vsadil, odpověděl, že to nechce tipovat. "Máme výborné kandidáty. Oslovovali jsme občany kvalitním programem, jsem přesvědčen, že nabízíme silnou alternativu k hnutí ANO a všem možným populistům a extremistům a věřím, že se to projeví už v těchto volbách," dodal.

V senátních volbách po sečtení třetiny okrsků postupovali do finále kandidáti ANO ve 12 obvodech, ODS v 11, sociální demokraté a lidovci v pěti. K dispozici stále nebyly výsledky ze tří pražských a z brněnského obvodu.

Okamura je spokojený s výsledky SPD v obecních volbách

Tomio Okamura je spokojený s výsledkem svého hnutí SPD v obecních volbách, protože získalo zastupitele na komunální úrovni. Slabá pozice hnutí v Praze je podle něj dána odlišnostmi hlavního města, jehož obyvatelé se potýkají s jinými problémy než lidé z jiných částí republiky. SPD kvůli tomu nebude měnit svůj program.

"Chtěli jsme úspěch v komunálních volbách, abychom měli krajské zastupitele, poslance i obecní zastupitele," řekl Okamura. Hnutí si podle něj takto postupně buduje svou pozici. Ocenil, že SPD získala zastupitele i ve velkých městech, i když se jí to nepodařilo v Praze.

"V Praze máme vždycky nejmenší preference. Máme sociálně citlivý program pro lidi se středními a nižšími příjmy. V ultrabohaté Praze sociálně citlivý program tolik nerezonuje," řekl. Podle něj se v metropoli sociální problémy vyskytují v menší míře než jinde.

"Otázkou je, do jaké míry máme měnit svůj program kvůli Praze, my jsme tu pro obyčejné lid. Nevím, jestli kvůli jednomu volebnímu obvodu máme nějak upravovat svůj program, myslím, že ne," řekl.

Gazdík očekává posílení STAN v Senátu i v obcích

Předseda Starostovů a nezávislých (STAN) Petr Gazdík očekává, že hnutí posílí v Senátu a získá i více obecních zastupitelů než před čtyřmi roky. V Praze, kde STAN sestavilo s TOP 09, KDU-ČSL a LES kandidátku Spojené síly pro Prahu, očekává zisk nejméně 15 procent hlasů, řekl v České televizi.

Gazdík připomněl, že STAN má nyní s 12 senátory třetí nejsilnější klub v horní komoře Parlamentu, z toho třem letos končí funkční období. "Věřím, že náš klub posílí," řekl Gazdík. Kromě vlastních kandidátů STAN očekává i úspěch rektora brněnské Masarykovy univerzity Mikuláše Beka nebo neúspěšných prezidentských kandidátů Jiřího Drahoše, Pavla Fischera a Marka Hilšera, které Starostové před volbami podpořili.

V obecních volbách kandidují zástupci STAN nejen pod značkou hnutí, ale i v rámci různých místních uskupení a koalic, podle Gazdíka to ale jméno STAN nijak neoslabuje. Podle něj získalo hnutí před čtyřmi lety v rámci různých volebních uskupení zhruba 7500 obecních mandátů, letos očekává vyšší zisk.

KSČM: V celostátních volbách čekáme výsledek lepší

Výsledek komunálních a senátních voleb je podle předsedy KSČM Vojtěch Filipa obrazem současné situace ve společnosti a také toho, že strana postavila asi o 300 kandidátek méně než před čtyřmi lety. V celostátních volbách včetně evropských čeká lepší výsledek. Cílem pro Senát byla obhajoba mandátu v Chomutově, strana doufala v Karvinou a Břeclav. Jen v Karviné postoupila Milada Halíková do druhého kola.

"Měli jsme 150 starostů, asi 140 místostarostů a další asi stovku radních a ti lidé většinou uspěli," zhodnotil Filip. KSČM podle něj v obcích připravila velmi diferencované programy, které byly reálné a realistické. KSČM nikdy nepoužívá populismus," dodal. Strana podle něj preferuje programové koalice. Nikoho z jednání nevylučuje, pokud někdo naopak vylučuje KSČM, je to podle Filipa jeho problém.

V Praze a Brně, kde je zatím sečtena jen část hlasů, doufá, že mandáty obhájí. Po sečtení 40 procent hlasů v Praze měla strana 3,86 procenta a v Brně při sečtení tří čtvrtin hlasů 4,39 procenta.

Ve velké části senátních obvodů skončil komunistický kandidát na čtvrtém místě. Jedním z nich byl současný senátor za Chomutov Václav Homolka. V Českých Budějovicích byl komunistický kandidát třetí. Jedinou, která postoupila do druhého kola, je Milada Halíková. "S vedením strany připravujeme týdenní program pro její propagaci tak, aby se v záplavě všech informací neztratila," dodal.

Podle místopředsedy strany Stanislava Grospiče KSČM dokáže z každého úspěchu, ale i neúspěchu vyvodit poučení. "Budeme ale samozřejmě hledat cestu k voličům, abychom získali širší podporu, než jsme dostali v těchto volbách," dodal.

Peníze vynaložené na kampaň zatím komunisté nesečetli. Centrála podle Filipa vynaložila asi deset milionů korun, další peníze daly okresní a městské výbory. Finanční ztráta, pokud by strana ztratila senátora a čtyři mandáty v Praze, by byla asi dva miliony korun. Podle Vojtěcha by to strana zvládla. "KSČM je jedinou velkou stranou, která nemá žádné dluhy a půjčky. Vždycky jsme vystačili z členských příspěvků, pronájmu budov a státních příspěvků," dodal.

Do budoucna podle Filipa strana spoléhá na obměněnou strukturu okresních výborů, kde má řadu mladých předsedů. O kandidaturu do Evropského parlamentu, které budou v příštím roce, má strana zájemců několikanásobně víc, než je míst na kandidátce. "Kateřina Konečná v prosinci předloží návrh kampaně," dodal.

O vyvození osobní zodpovědnosti z voleb Filip nechtěl mluvit. Podle něj je na kolektivním vedení KSČM, jaké zaujme k výsledku hlasování stanovisko.