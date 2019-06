ANO podle Babiše Semína do Rady ČTK nevolilo a volit nebude

Praha - Hnutí ANO podle premiéra Andreje Babiše (ANO) kandidáta Svobody a přímé demokracie Michala Semína do Rady ČTK nevolilo a volit nebude. Předseda vlády v textové zprávě zaslané ČTK označil informaci o předchozí podpoře Semína ze strany jeho hnutí za nesmysl. Babiš dodal, že nechápe, proč o tom předseda koaliční ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček hovoří.

Hamáček dnes novinářům řekl, že pro sociální demokraty by bylo nepřijatelné zvolení Semína hlasy ANO. Pokud by si koaliční partneři nemohli věřit v takto zásadních hlasováních, nemělo by smysl ve vládní spolupráci pokračovat, prohlásil. "Je to nesmysl. Hnutí ANO pana Semína nevolilo a nebude volit. Nechápu, proč to pan Hamáček říká," reagoval Babiš.