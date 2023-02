ANO: Pavel neřekl, co udělá s novelou, jako riziko vnímá legislativní nouzi

Praha - Zvolený prezident Petr Pavel přímo neřekl, jak se postaví k novele se snížením červnové mimořádné valorizace penzí. Po dnešním zhruba hodinovém jednání v Hrzánském paláci to novinářům řekla předsedkyně poslaneckého klubu opozičního hnutí ANO Alena Schillerová. První místopředseda ANO Karel Havlíček míní, že Pavel chce, aby se spor mezi opozicí a koalicí vyřešil kompromisem. Zvolený prezident podle Havlíčka vnímá jako poměrně velké riziko projednávání novely ve Sněmovně ve stavu legislativní nouze.

Ke spornému vládnímu návrhu na snížení červnové valorizace důchodů se Sněmovna sejde v úterý 28. února. ANO a další opoziční hnutí SPD už ohlásily obstrukce. Vedle samotného návrhu zpochybňují i stav legislativní nouze, který vyhlásila šéfka dolní komory Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) na žádost vlády a jenž má umožnit rychlejší schvalování. V případě přijetí zákona mluví opoziční zákonodárci o jeho napadení u Ústavního soudu. Kabinet žádost o vyhlášení stavu legislativní nouze zdůvodnil hrozbou značných hospodářských škod.

"Samozřejmě přímo neřekl, jak se rozhodne, to jsme ani nečekali," řekla Schillerová. Podle bývalé šéfky státní kasy by bylo nejpoctivějším řešením zákon neschvalovat, stáhnout ho a přijít s novelou zákona o státním rozpočtu, případně se bavit o řešení k 1. lednu příštího roku. Uvedla, že podložila daty ministerstva financí, že zemi nehrozí hospodářské škody a návrh neřeší strukturální deficit, je pouze řešením toho, že ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) s mimořádnou valorizací nepočítal v rozpočtu na letošní rok.

Podle Havlíčka se vedla debata o tom, zda je vhodný nástroj k přijetí novely stav legislativní nouze. Nabyl dojmu, že Pavel to vnímá jako poměrně velké riziko. "Uvědomuje si, že kdyby to Ústavní soud nakonec shodil, tak že by to byla obrovská blamáž," uvedl. Zvolený prezident má podle něj zájem na tom, aby se věc vyřešila kompromisem. Havlíček se Schillerovou Pavla požádali, aby zajistil to, že předloha v současné podobě přijata nebude.

"Pokud to vláda protlačí na sílu a nastane to, že to Ústavní soud shodí, poté má vláda jedinou možnost, a to je podat demisi," dodal Havlíček. Podle serveru Seznam Zprávy může ale návrh kabinetu narazit už v Senátu. V horní komoře Parlamentu sice mají většinu vládní strany, nicméně i někteří senátoři z řad koaličních stran mají výhrady.

Například Michael Canov (SLK) považuje věc za protiústavní ve dvou rovinách, kromě legislativní nouze také kvůli retroaktivitě, řekl webu. S postupem nesouhlasí také Jiří Čunek (KDU-ČSL), další senátoři jsou na vážkách, zda je legislativní nouze nutná.

Schillerová také uvedla, že předseda SPD Tomio Okamura se s ní chce sejít vzhledem k úterní schůzi. "Prostor vidím například ve sladění pauz, máme každý dvě hodiny v jednacím dni. Zbytek si budeme ladit po svém," uvedla k možné podobě obstrukcí.

Zásluhová procentní část penzí by se měla podle předlohy zvýšit o 2,3 procenta a k tomu všem ještě o 400 korun, což by mělo podle zdůvodnění o něco zvýhodnit penzisty s nejnižšími důchody. Průměrná starobní penze by se tak zvedla podle podkladů k novele o 760 korun místo 1770 korun, o které by s ohledem na míru inflace rostla podle nynějších pravidel. Kabinet zdůvodnil nižší přidání snahou o zpomalení zadlužování státu.

Pavel se podle Schillerové tázal, zda je hnutí ANO ochotno se s koalicí bavit například o parametrech důchodové reformy, na což šéfka klubu reagovala pozitivně. Na závěr jednání podle ní Pavel uvedl, že by se rád s opozičním hnutím scházel pravidelně, což ANO vítá.