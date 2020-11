ANO odložilo sněm, přijalo pět členů bývalé brněnské buňky

Ilustrační foto - Hnutí ANO uspořádalo 17. února 2019 v Praze celostátní sněm, na kterém delegáti volili vedení na další dvouleté funkční období a jednali o kandidátce pro květnové volby do Evropského parlamentu.

ČTK/Deml Ondřej

Praha - Předsednictvo hnutí ANO dnes schválilo odložení republikového sněmu kvůli koronavirové epidemii, zatím na neurčito. Původně byl plánován na konec ledna. Vedení ANO také rozhodlo o přijetí pěti nových členů, které navrhla jihomoravská organizace hnutí. ČTK to sdělil hlavní manažer ANO a poslanec Jan Richter. Jde o lidi, kteří byli členy letos zrušené brněnské organizace.

"Předsednictvo hnutí ANO na svém úterním jednání schválilo odložení plánovaného republikového sněmu z důvodu aktuální epidemické situace. Znovu tento bod otevřeme na lednovém jednání a věřím, že už nám situace dovolí najít nějaký brzký termín," uvedl Richter.

Poslední sněm ANO se konal 17. února minulého roku. Místo předsedy obhájil premiér Andrej Babiš, pozici prvního místopředsedy pak předseda poslanců ANO Jaroslav Faltýnek, který na funkci rezignoval v říjnu poté, co byl vyfotografován, jak bez roušky vychází z restaurace, která měla být kvůli šíření epidemie koronaviru uzavřena. Tehdejší schůzka stála pozici ministra zdravotnictví Romana Prymulu.

Hnutí tak do sněmu zůstalo bez prvního místopředsedy a též jednoho řadového poté, co v červnu ANO opustil Petr Vokřál kvůli sporům v brněnské organizaci. Místopředsedy ANO jsou tak ministr životního prostředí Richard Brabec, šéf Poslanecké sněmovny Radek Vondráček a bývalá středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová.

Kvůli covidu-19 posunula sjezd také druhá vládní strana, ČSSD, a to z původně plánovaného lednového termínu na 9. a 10. dubna příštího roku. O odkladu sjezdu nedávno také rozhodla KSČM. Původně se měl uskutečnit v dubnu, následně poslední listopadový víkend v Brně.

Předsednictvo ANO dnes také rozhodlo o přijetí pěti nových členů, které navrhla jihomoravská krajská organizace, napsal Richter. Ani on, ani dopoledne předseda jihomoravského ANO Lubomír Wenzl neuvedl jména. Pět lidí se stalo členy krajské organizace, budou se podílet na vytvoření zrušené brněnské buňky. Podle Wenzla by mohla vzniknout do konce letošního roku. Starou organizaci letos zrušilo předsednictvo kvůli sporům a možnému napojení části lidí na kriminální kauzy.

Přihlášku do hnutí podalo více než 100 lidí. Někteří už členy byli, někteří jsou nováčky. O členství neusilují bývalá brněnská předsedkyně Karin Karasová ani Jiří Faltýnek, syn Jaroslava Faltýnka, nebo starostka Brna-Černovic Šárka Korkešová. Právě Faltýnek a Korkešová byli zmiňovanými jmény v souvislosti s dřívějšími spory v ANO.

Brněnská organizace měla přes 200 členů. Předsednictvo ji ale v červnu na návrh předsedy hnutíe Babiše zrušilo kvůli sporům a možnému napojení některých lidí na různé kauzy. Po loňské policejní razii skončil ve vazbě kvůli podezření z korupce bývalý místostarosta Brna-středu Jiří Švachula (dříve ANO). Podle obžaloby byl hlavou skupiny lidí, kteří manipulovali stavební zakázky a brali za to vysoké úplatky.