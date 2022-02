ANO navrhlo odvolání celé rady Plzeňského kraje, ODS si vzala přestávku

Plzeň - Opoziční ANO jako nejsilnější zastupitelský klub navrhlo odvolání celé devítičlenné rady Plzeňského kraje. ODS a TOP 09 z dosavadní koalice čtyř stran si vzaly přestávku a radí se. Řádné jednání zastupitelstva by mělo pokračovat ve 12:45.

Piráti, kteří jsou spolu se STAN a dalšími dvěma stranami v dosavadní koalici, před dvěma týdny vypověděli koaliční smlouvu ODS, TOP 09 a STAN. Zdůvodnili to tím, že zástupci ODS a TOP 09 si v krajské radě "na sílu" prosadili kontroverzního krajského místopředsedu ODS Romana Jurečka do představenstva Klatovské nemocnice a nelíbí se jim ani kumulace funkcí dvou zastupitelů ODS. Pavel Karpíšek, náměstek hejtmanky a vyjednavač ODS dnes při zahájení jednání všem 45 zastupitelům řekl, že jsou pro ně všechny podmínky Pirátů přijatelné pro další koaliční spolupráci. Vyjednávání dosud vedou jak koaliční strany ODS a TOP 09 i Piráti, tak i opoziční ANO, které má včetně nezávislých 16 krajských zastupitelů. Do konce víkendu ale strany k bližší dohodě o podobě budoucí koalice nedospěly.

Podle náměstka hejtmanky a hlavního vyjednavače za Piráty Rudolfa Špotáka může dnešní jednání zastupitelstva pokračovat i poté, když "padne" rada. "Teď budeme jednat se všemi subjekty, jak s ANO, tak se Starosty, tak s ODS," dodal. Špoták nevyloučil, že může být už dnes zvolena nová rada. Zastupitelstvo může pokračovat v jednání jak se starou, tak s nově zvolenou radou.

V kraji vládne od předloňského listopadu uskupení STAN + Piráti a ODS + TOP 09. V zastupitelstvu mají 25 z 45 mandátů, z toho Piráti i STAN po sedmi. ODS a TOP 09, které získaly 11 křesel, mají pět z devíti krajských radních včetně hejtmanky, STAN s Piráty mají v radě po dvou místech.