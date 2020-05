ANO má o pozastavení členství Faltýnka mladšího jednat ve čtvrtek

Brno - Jiří Faltýnek, syn místopředsedy hnutí ANO Jaroslava Faltýnka, zatím nemá pozastavené členství v hnutí ANO. ČTK to dnes řekli Jiří Faltýnek a brněnská předsedkyně hnutí Karin Karasová. O pozastavení mluvil Faltýnek mladší počátkem března poté, co některá média psala, že je podezřelý z korupce. Podle něj se vše zdrželo kvůli koronaviru, celostátní předsednictvo by jeho žádost mělo projednat ve čtvrtek.

Faltýnek mladší je zastupitelem Brna, byl i ve vedení městské firmy Teplárny Brno. Před vyhlášením nouzového stavu kvůli koronaviru uvedl, že pozastaví členství v hnutí do konce roku. Zdůvodnil to tím, že se "chce zkoncentrovat po mediální masáži". Média psala například o tom, že ho policisté podezřívají z korupce a že u tepláren ovlivňoval zakázky.

Členem ale je i více než po dvou měsících od oznámení o pozastavení činnosti. "Zatím nám na oblastní předsednictvo žádnou žádost nedoručil. Tvrdil nám, že ji bude předkládat prostřednictvím svého otce přímo na předsednictvo v Praze. My jsme to vzali na vědomí a počítáme s tím, že členství pozastaví, jak avizoval," uvedla Karasová.

Faltýnek ČTK potvrdil, že věc projedná přímo předsednictvo. "Myslím, že by to mělo být ve čtvrtek," uvedl Faltýnek. Zdržení podle něj nastalo kvůli koronaviru a s ním souvisejících opatření.

Místopředseda hnutí ANO a bývalý brněnský primátor Petr Vokřál (ANO) už dříve k pozastavení členství u Jiřího Faltýnka uvedl, že má celá věc pomoct hnutí a vést k narovnání "nešťastné minulosti", která se v Brně stala. Narážel tak na kauzu kolem bývalého politika za ANO Jiřího Švachuly, jenž je obžalovaný z korupce kvůli manipulaci zakázek na radnici v městské části Brno-střed.