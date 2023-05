ANO kritizuje způsob schválení důchodové novely vládou i její obsah

Praha - Opoziční hnutí ANO kritizuje, že vláda ve středu "v tichosti" schválila novelu se zpomalením valorizace penzí. Místopředsedkyně ANO Alena Schillerová na dnešní tiskové konferenci stínové vlády hnutí uvedla, že předpis znamená ožebračování důchodců. ANO podle ní připraví pozměňovací návrhy a ve Sněmovně neumožní jakékoliv zkracování lhůt či jiné odchylky od standardního legislativního procesu.

Kabinet neměl důchodovou novelu ve středu v oficiálním programu, o jejím schválení později informoval ve výsledcích zasedání a v tiskové zprávě. Schillerová kritizovala, že předpis vláda projednala "v tichosti". "Vláda bez velké pompy odsouhlasila další ožebračování důchodců," uvedla stínová ministryně financí hnutí ANO.

Zpomalení valorizace a přísnější podmínky mají podle ministerstva práce přispět ke zmírnění propadu důchodového systému a snížení zadlužování. Výdaje na penze prudce rostou, nyní tvoří přes 30 procent státních výdajů. Loni se vyplatilo bezmála 600 miliard korun, letos by to mohlo být zhruba o 90 miliard víc. Deficit důchodového pojištění by tak mohl činit kolem 80 miliard korun.

Hnutí ANO podle Schillerové zcela jistě připraví pozměňovací návrhy a proti návrhu se postaví. "Neumožníme jakékoliv zkracování lhůt, nebo nestandardnosti v legislativním procesu," uvedla.

Stínová vláda dnes také kritizovala pětidenní lhůtu na připomínky k legislativnímu návrhu vládního úsporného balíčku. "Je to novelizace 57 převážně daňových zákonů na 650 stran. Od vlády to nelze vnímat jinak než jako výsměch sociálním partnerům, byznysu, odborné veřejnosti, ale i opozici," řekla.

Podle prvního místopředsedy ANO Karla Havlíčka se vláda zcela záměrně snaží minimalizovat odbornou diskusi a připomínky relevantních institucí. "Proto to představili velmi obecně a zamlčeli celou řadu věcí, proto to dali nyní pouze na pět dní," řekl. Schillerová považuje materiál za "čistokrevný" daňový balíček, který pouze zvyšuje daně. Postrádá v něm cokoliv o úsporách ve výdajích státu.