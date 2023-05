ANO kritizuje vládní opatření, podle SPD chce koalice lidem zdražit život

Praha - Představená vládní opatření považuje první místopředseda opozičního hnutí ANO Karel Havlíček za popravu živnostníků. Kabinet podle něj také "odrbe" důchodce. Hnutí naopak souhlasí s vyšším zdaněním neřestí či s oceněním náročných profesí. Havlíček to napsal ČTK. Podle předsedkyně poslaneckého klubu ANO Aleny Schillerové představené návrhy úprav penzí nelze nazvat reformou, chybí jakékoli výpočty, analýzy či legislativní podklady.

"Je to poprava živnostníků. Je nepřijatelné zvýšit o 70 procent minimální sociální odvody, přičemž další rána pro některé z nich je zvýšení DPH ze služeb a řemesel," uvedl Havlíček. Podniky podle něj budou méně konkurenceschopné. "Vyšší daně z příjmů povedou k větší optimalizaci a snížení kompenzací za emisní nesmysly, které tato vláda podpořila v EU, je rovněž těžko uvěřitelné," poznamenal.

"DPH mohlo dopadnout hůř, ale operaci vůbec nechápu. Zboží se nezlevní, stát přijde o jednotky miliard. Souhlasíme s vyšším zdaněním hazardu, tvrdého alkoholu nebo tabáku. Souhlasíme i s oceněním náročných profesí," dodal bývalý ministr dopravy a průmyslu a obchodu.

Zásadní část úspor státu má tvořit omezení dotací. Podle Schillerové je otázkou, kde konkrétně se bude spořit, zda například ve školství nepůjde o investice na vysoké školy či výstavbu škol a školek, u dopravy na výstavbu infrastruktury či opravy mostů a železnic.

Vláda se rozhodla zrušit 22 daňových výjimek. Navrhuje mimo jiné omezit slevu na dani na manžela či manželku pečující o dítě pouze do tří let věku či zrušit školkovné, tedy slevu na dani za umístění dítěte do předškolního zařízení. Podle Schillerové se za předchozí vlády ANO a ČSSD podařilo snížit výjimky v hodnotě 19,7 miliardy korun, nyní to má být pouze 7,6 miliardy.

Zvýšení daně z příjmu právnických osob od roku 2025 na 21 procent ze současných 19 procent podle Schillerové státu nevynese 22 miliard korun, jak předpokládá. Firmy podle bývalé ministryně financí změní své chování, začnou optimalizovat daně, případně některé změní sídlo. Kritizovala také zvýšení daně z nemovitosti.

Co se týče penzijní reformy, Havlíček hovořil o "odrbání" důchodců. Schillerová míní, že by se návrh neměl ani nazývat reformou. Souhlasí s odchodem lidí v náročných profesích dříve do penze, neexistuje ale podle ní žádný seznam daných odvětví.

Tisková konference koalice trvala zhruba dvě a půl hodiny. Podle Havlíčka byla velkou ostudou. "Hodinu plkání o ničem a to podstatné si nyní všichni dohledávají," uvedl. "Jsem velmi zklamaná z toho, co jsem dneska viděla. Velmi zdlouhavou, plytkou konferenci s neurčitou prezentací, velice těžko jsme dostávali k informacím," doplnila Schillerová.

Okamura: Koalice chce lidem zdražit život, nižší růst penzí je nepřijatelný

Vládní koalice se rozhodla prudce zdražit životy českým občanům i firmám, rozhodla se také potrestat pracující rodiny s dětmi, studenty a důchodce. ČTK to řekl předseda opozičního hnutí SPD Tomio Okamura v reakci na tiskovou konferenci vlády k jejímu konsolidačnímu balíčku. Za nepřijatelné označil například záměry změn důchodového systému, hlavně pomalejší valorizaci důchodů. O vládních návrzích chce mluvit hned v úvodu řádné schůze Sněmovny, která začne v úterý odpoledne. Chce toto téma zařadit jako mimořádný bod jednání Sněmovny.

"Nelze čekat, až to (vláda) předloží na konci června. Je potřeba o tom mluvit," řekl Okamura ČTK. Vláda podle něj podvedla rodiny s dětmi například tím, že zdražuje kojeneckou stravu, protože ji přesouvá z desetiprocentní sazby daně z přidané hodnoty do nově zřizované dvanáctiprocentní sazby, nebo ruší školkovné. Připomněl, že hnutí SPD například navrhlo zdanění dividend vyplácených do zahraničí ze zisků v tuzemsku. Podle něj měla vláda také uskutečnit reformu exekucí, aby se lidem v exekuci vyplatilo mít zaměstnání za standardní mzdy.

Vládě vyčetl například zvyšování výdajů na obranu i na nákupy obranné techniky v zahraničí. Přičetl jí i odpovědnost za současnou vyšší inflaci. Nelíbí se mu ani vyšší DPH na pivo, které označil za český národní nápoj, nebo na služby, jako jsou opravy obuvi.