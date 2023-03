ANO kritizovalo debaty o snížení valorizace plateb za státní pojištěnce

Praha - Snížení valorizace plateb za státní pojištěnce by podle hnutí ANO vedlo k omezení kvality a dostupnosti zdravotní péče či inovativních léků. Po dnešním jednání stínové vlády ANO to řekli bývalá ministryně financí Alena Schillerová a člen sněmovního zdravotnického výboru Kamal Farhan. Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) se valorizace snižovat kvůli rostoucím nákladům nebude, požaduje to ale podle informací České televize (ČT) ministr financí Zbyněk Stanjura.

Válek ČTK v úterý řekl, že valorizace se nebude snižovat, do budoucna ale bude potřeba celková změna systému, jinak bude více než polovinu veřejného zdravotního pojištění platit stát. Letos je platba za státní pojištěnce měsíčně 1900 korun, od příštího roku bude částka navázaná na vývoj reálné mzdy a inflace podobně jako zvyšování důchodů.

Snížení valorizace plateb jako u důchodů ale chce Stanjura. "V případě, že takováto úprava (u důchodů) bude vládou schválena a následně přijata, považuje MF a ministr Stanjura za logické, aby vláda debatovala o obdobné úpravě také u valorizace plateb za státní pojištěnce. V tuto chvíli nicméně čekáme na představení příslušného návrhu ministerstva práce a sociálních věcí," sdělilo ČTK ministerstvo financí (MF).

Platby za státní pojištěnce jsou podle Schillerové pilířem financování českého zdravotnictví a odvíjí se od nich kvalita i dostupnost zdravotní péče či platy lékařů, sestřiček a zdravotnického personálu. "Pokud ministerstvo zdravotnictví přistoupí na plány ministerstva financí, stane se reálnou hrozbou, že kromě léků nebude v České republice ani dostupná zdravotní péče," dodala.

Podle Farhana by nedostatek peněz vedl například ke snížení dostupnosti inovativních léků, ovlivní péči v nemocnicích a čekací doby či financování všech segmentů zdravotnictví, například hospicové péče nebo paliativní medicíny.

Současný systém valorizace plateb vychází z růstu inflace a reálné mzdy. Kvůli vysoké inflaci bude muset stát zaplatit do veřejného zdravotního pojištění místo plánovaných 140 miliard korun asi o sedm miliard víc. V roce 2024 vláda počítala s částkou 1982 korun, nově by mělo jít podle ČT o 2081 korun.

V systému veřejného zdravotního pojištění je podle Válka každý rok zhruba 450 miliard korun, z nichž asi 130 miliard korun platí stát za státní pojištěnce, jako jsou děti nebo senioři, kteří tvoří více než polovinu populace.

Kolem roku 2030 až 2035 by při zachování současného systému byla podle Válka částka hrazená do systému státem vyšší než platby pojistného od zaměstnanců, zaměstnavatelů a OSVČ. V té době bude státních pojištěnců více než 70 procent. "Do té doby se musí vymyslet scénář jak dál při narůstajícím počtu státních pojištěnců," dodal. Součástí změn je podle něj i debata o připojištění. Podle informací ČT chtějí o aktuální změně valorizace plateb za státní pojištěnce jednat i další koaliční strany.