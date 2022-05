ANO chce zkrátit dobu, po niž stát platí běžencům zdravotní odvody

Praha - Poslanci opozičního hnutí ANO navrhnou další zkrácení doby, po niž hradí stát uprchlíkům z Ukrajiny zdravotní pojištění. Podle vládního návrhu by to mělo být nejvýše 180 dnů. ANO také žádá úpravu výjimky ze zákazu vydávání víz Rusům a Bělorusům. Pozměňovací návrhy dnes představili Milan Brázdil a Drahoslav Ryba (oba ANO) při projednávání novely zákona zvaného lex Ukrajina, která mimo jiné zpřísňuje pravidla poskytování humanitární dávky běžencům. Sněmovna bude o předloze hlasovat ještě dnes, jedná o ní zrychleně ve stavu legislativní nouze. Nyní stále pokračuje debata, poslanci si ale odhlasovali možnost večerního jednání.

Zdravotní pojištění by měl stát hradit uprchlíkům vyjma dětí a seniorů podle vládní předlohy nejvýše zhruba půl roku místo nynějšího jednoho roku ve snaze motivovat je k zaměstnání. Brázdil v obhajobě svého pozměňovacího návrhu uvedl, že 90 dnů či případně 60 dnů by bylo dostatečných k tomu, aby si Ukrajinci nějakou práci našli. "Práce je dost a my je rádi zaměstnáme," uvedl. Někteří koaliční poslanci takový záměr zpochybnili. "Nejsem si jistý, jestli na lidi, kteří neznají jazyk, kteří se tady opravdu neumí pohybovat, tak mít na ně takové nároky, to si nejsem úplně jistý, jestli to je zrovna pomoc, kterou my jako Češi bychom mohli velkoryse dát," řekl Petr Letocha (STAN).

Ryba navrhuje, aby se výjimka z nepřijatelnosti vydávání oprávnění pobytu Rusům a Bělorusům na zastupitelských úřadech mohla výslovně vztahovat zejména na partnery či partnerky Čechů a Češek, kteří žili ve společném svazku, ale nebyli sezdáni. Vláda předpokládá výjimky zejména pro rodinné příslušníky nebo pro Rusy a Bělorusy, kteří čelí ve své vlasti pronásledování z politických důvodů.

Zástupci opozičních ANO i SPD předlohu v diskusi podpořili, přichází ale podle nich pozdě. "Kdyby se reagovalo daleko dříve, tak bychom možná neměli naplněna některá nádraží a nezačala by sociální turistika," uvedla místopředsedkyně Sněmovny a stínová ministryně vnitra ANO Jana Mračková Vildumetzová. Podle předsedy SPD Tomia Okamury vláda nezvládá migraci z Ukrajiny ani po třech měsících a omezující novelu předložila až po tlaku opozice. "Vláda Petra Fialy a ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN udělali z České republiky nejlepší bankomat v Evropě, ovšem za peníze občanů," uvedl.

Místopředsedkyně Sněmovny Věra Kovářová (STAN) ale zdůraznila, že na uprchlickou vlnu bylo nutné reagovat rychle a nynější novela odráží dosavadní zkušenosti. Bude možné pokračovat v rychlé pomoci lidem, kteří utíkají před válkou, a vytvoří se podmínky, aby bylo možné oprávněnost této pomoci lépe kontrolovat, poznamenala.

Předloha zejména předpokládá to, že ukrajinští uprchlíci s bezplatným ubytováním, stravou a základními hygienickými prostředky pobírat pětitisícovou humanitární dávku nebudou. Od druhého měsíce bude podpora navíc svázána s trvalým pobýváním v Česku, což má zabránit takzvané dávkové turistice. Novela upravuje rovněž třeba příspěvek pro domácnosti za bezplatné ubytovávání běženců.

Novela dále výslovně odmítne dočasnou ochranu občanům Evropské unie. Prodlouží lhůtu na vyřízení žádosti o dočasnou ochranu. Naopak zkrátí dobu, v níž musí uprchlík nahlásit změnu místa pobytu. Nově budou muset žadatelé o dočasnou ochranu z Ukrajiny prokázat, že mají zajištěno ubytování, pokud nebudou mít bydlení zprostředkováno krajským asistenčním centrem.