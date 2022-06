ANO chce ve Sněmovně řešit finance pro sociální služby, chybí podle něj 4,5 mld.

Praha - Opoziční hnutí ANO chce na plénu Sněmovny řešit financování sociálních služeb. Podle poslance a stínového ministra práce Aleše Juchelky aktuálně sociálním službám chybí 4,5 miliardy korun. Řekl to na dnešní tiskové konferenci před schůzí dolní komory. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) pro letošek dofinancování sociálních služeb chystá.

"V tuto chvíli chybí 4,5 miliardy korun. Není čas otálet, poněvadž sociální služby, které jsou financovány především kraji jako zřizovateli, opravdu dodýchávají, hlavně co se týče mezd," řekl Juchelka. "Budeme se snažit zařadit i na schůzi Sněmovny bod ohledně financování sociálních služeb," dodal.

MPSV pro letošek dofinancování sociálních služeb chystá. Dohoda na částce s ministerstvem financí by podle čtvrtečního vyjádření ministra Mariana Jurečky (KDU-ČSL) pro ČTK měla být zhruba do dvou týdnů. Kolik peněz by mohlo k poskytovatelům péče dodatečně putovat, neupřesnil. Poskytovatelé i kraje si dlouhodobě stěžují na nedostatek financí. O dofinancování se jedná v posledních letech každý rok. Řadě organizací se proti loňsku i přes zdražování dotace snížily.

O penězích Jurečka jednal s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (ODS). "Finální dohodu budeme schopni dotáhnout během dvou týdnů. Rozhodně platí závazek, že sociální služby dofinancujeme a že dokážeme vyřešit situaci, ve které jsou," uvedl Jurečka. Podotkl, že rozpočtová situace je ale "extrémně vypjatá a vrší se další nároky".

Dotace ve srovnání s loňskem letos klesly. Podle důvodové zprávy k novele vyhlášky se zvýšením cen za péči minulý rok do dotací putovalo 22,15 miliardy korun a letos to má být 20,4 miliardy. Výpadek mají podle plánu dorovnat vyšší úhrady od klientů. Ministerstvo práce v podkladech k předpisu uvedlo, že by od nich od března do konce roku mohla přitéct asi miliarda korun. Domovy pro seniory, postižené či pacienty s demencí i stacionáře by pak měly letos získat víc peněz z navýšených příspěvků na péči.

Ministerstvo v minulosti opakovaně poukazovalo na to, že sociální služby se mají platit z více zdrojů, ne jen z dotací. Na ty navíc nemají poskytovatelé nárok, každý rok o ně žádají znovu. Vláda Petra Fialy (ODS) v programovém prohlášení slíbila zavést víceleté financování na tři roky s valorizací sumy i příspěvku na péči. V připravované novele o sociálních službách ministerstvo počítá s větším kontrolováním využití příspěvků na péči a s každoroční valorizací stanovených maximálních cen pro klienty.