ANO chce příspěvek pro seniory, zvýšení rodičovské a příspěvku na mobilitu

Praha - Opoziční hnutí ANO navrhuje jednorázový příspěvek 6000 korun pro seniory, zvýšení rodičovského příspěvku z 300.000 na 400.000 korun a zvýšení příspěvku na mobilitu z 550 na 2000 korun měsíčně. Návrhy předloží do legislativního procesu příští týden, řekl na dnešní tiskové konferenci stínový ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka.

Vláda podle hnutí dostatečně nepomáhá lidem při vysoké inflaci. Meziroční růst spotřebitelských cen v Česku je nejvyšší od prosince 1993. Inflace v dubnu zrychlila na 14,2 procenta z březnových 12,7 procenta. Vliv na to měly zejména ceny bydlení, pohonných hmot a potravin.

Ministerstvo práce podle šéfa resortu Mariana Jurečky (KDU-ČSL) předloží zhruba do konce května návrh balíčku opatření ke zmírnění dopadů růstu cen na lidi s postižením. Také zmínil příspěvek na mobilitu a příspěvek na zaměstnávání handicapovaných.

Příspěvek na mobilitu je pro lidi s průkazem ZTP či ZTP/P. Činí 550 korun měsíčně. Naposledy vzrostl o 150 korun od ledna 2018. Loni se na něm vyplatilo 1,7 miliardy. Novelu se zvýšením příspěvku předkládá nyní ve Sněmovně i opoziční SPD, navrhuje zvýšení na 800 korun. ANO navrhuje 2000 korun.

Také o rodičovském příspěvku koalice debatuje. Zatím se shodla na možnosti pobírat vyšší rodičovskou po kratší dobu pro rodiče s nízkým výdělkem.

Příspěvek 6000 korun pro důchodce navrhuje hnutí ANO nad rámec zákonné valorizace a zvýšení kvůli inflaci. Minulá vláda ANO a ČSSD podobně přispěla v covidovém roce 2020 před krajskými volbami, kdy prosazovala bonus 5000 korun. Lidé ho dostali před Vánocemi.

Důchody se mimořádně zvednou kvůli vysoké inflaci znovu od září. Zásluhový procentní díl penze by měl vzrůst o 5,2 procenta. Starobní důchod by se tak měl zvýšit zhruba o 700 korun. Mimořádná valorizace bude po běžném lednovém přidání kvůli prudkému zdražování letos už podruhé. Výdaje z rozpočtu by měly podle ministra Jurečky činit osm miliard korun. Poprvé se penze kvůli růstu cen zvednou už od června.