ANO chce po volbách jednat se stranami, nikoli koalicemi

Praha - Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO) by přivítal, kdyby vládu sestavilo jeho hnutí s koalicí Spolu. Právo sestavit vládu by podle něj měla dostat vítězná strana, i když budou mít koalice Spolu a Pirátů se Starosty ve Sněmovně dohromady většinu hlasů. O povolebním uspořádání bude ANO podle vicepremiéra Karla Havlíčka chtít jednat s jednotlivými stranami. Těsná většina koalic nemá příliš velkou perspektivu, uvedl Havlíček. Zatím neuzavřené sčítání dává šanci koalicím Spolu a Pirátů a STAN dát dohromady většinu 105 hlasů.

Vondrák novinářům řekl, že ještě dnes se pravděpodobně sejde výbor hnutí, který sestaví povolební vyjednávací tým. Mrzelo by ho, pokud by se do Sněmovny nedostala sociální demokracie. Podle Havlíčka bude povolební vývoj záviset také na prezidentovi Miloši Zemanovi, který avizoval, že dá možnost sestavit vládu předsedovi vítězné strany, nikoli koalice.

Pokud by podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) hnutí dostalo kolem 28 až 29 procent, byl by to velký úspěch. O povolební spolupráci bude podle ní vyjednávat premiér Andrej Babiš (ANO), dovede si ale představit spolupráci s jakoukoli demokraticky zvolenou politickou stranou. Babiš před volbami vyloučil možnost, že by k povolebním vyjednáváním přizval Piráty.

Vondrák za podmínku úspěchu považuje to, aby strana volby vyhrála. Líbila by se mu povolební spolupráce s koalicí Spolu, vzniknout by tak podle něj mohla stabilní vláda, která by měla šanci na uskutečnění řady změn. K případné spolupráci s SPD uvedl, že je pro něj nepřijatelné, aby se konalo referendum o členství v EU a v NATO.

Novinářům také řekl, že nikdo z ANO nebude premiéra Andreje Babiše vyzývat, aby se vzdal kandidatury na post předsedy vlády. Podle Havlíčka je třeba udělat vše pro to, aby byl premiérem předseda vítězné strany.

Hnutí ANO sleduje volební výsledky v Centru pohybové medicíny na pražském Chodově. Zástupci strany jsou v místnosti oddělené od novinářů. Novinářů do volebního štábu přišlo několik desítek, a to včetně zástupců zahraničních médií. Hlavní zástupci strany by měli do štábu dorazit kolem 16:30, čas příchodu premiéra a předsedy hnutí Babiše zatím avizován nebyl.